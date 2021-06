La muerte de Edna Schmidt, ex conductora de Univisión sigue dando de qué hablar

Cuando se conoció por un colega que sufrió una caída que le quitó la vida, surge otra polémica

Neida Sandoval, quien la entrevistó por última vez, pide disculpas por cumplir su última voluntad La muerte de la periodista de Univisión, Edna Schmidt cimbró al mundo del espectáculo y la última entrevista que ofreció a Neida Sandoval dejó a muchos atónitos por su aspecto y por las cosas que contó sobre las traiciones que sufrió en su vida y lo que hacía para sobrellevar sus adicciones. Cuando se dijo que vivía con depresión tras la muerte de una pareja, de su adicción al alcohol que le costó su trabajo en Univisión y que posiblemente de eso habría muerto, uno de sus colegas, Martin Berlanga dio la inesperada causa de su fallecimiento: una presunta caída. Edna Schmidt dio una última entrevista a Neida Sandoval En la cuenta de Instagram de Neida Sandoval, la periodista al enterarse de la inesperada muerte de Edna Schmidt, compartió una última entrevista que tuvo con la fallecida exconductora de Univisión sin imaginar que estaría ‘violando’ la última voluntad de su amiga y colega. ¿Será que Neida Sandoval aprovechó el triste momento? En la entrevista con Edna Schmidt, la fallecida periodista se mostraba muy deteriorada, con una actitud un poco distante y melancólica, asegurando que su vida no había sido tan fácil tras su salida del noticiero de Univisión.

La reacción de Neida Sandoval a la muerte de Edna Schmidt Antes de colgar en su Instagram la entrevista polémica de Edna Schmidt, su colega Neida Sandoval dedicó unas palabras de despedida a su amiga en una fotografía durante una alfombra roja hace años: “Si supieras … que linda huella dejaste aquí en la tierra amiga querida…. Y tus palabras se quedan conmigo “Somos dos robles tu y yo…”, comenzó asegurando. Y después expresó su sentir por tenerla siempre como colega y amiga: “Que privilegio haber escuchado tu voz recientemente contándome lo deseosa que estabas de volver a trabajar… Dios tenía otros planes para ti… Descansa en paz querida Edna Schmidt. Te quiero eternamente guerrera de la vida!”, finalizó, pero después vino la polémica.

¿Neida Sandoval ‘se aprovechó’ de la muerte de Edna Schmidt? En la entrevista hecha vía zoom, Neida Sandoval aseguró que cuando estuvieron juntas trabajando en el área de noticias, ambas periodistas tuvieron que atravesar por muchas situaciones fuertes y Edna Schmidt fue cuestionada de cómo le hacía para lidiar con las batallas que enfrentaba a la par de dar ‘buena cara’ en su trabajo: “Bueno Neida, lo que hacemos todos, disimular, tenemos que poner nuestra mejor cara aunque por dentro nos estemos muriendo, y tu lo sabes”, fueron las palabras de la ahora fallecida periodista quien se veía muy demacrada, avejentada y con una imagen muy distinta a la que dio cuando estaba al frente del programa “Aquí y ahora”.

La ex conductora de Univisión expresó su sentir por las traiciones en esa empresa Neida Sandoval cuestionó también a la periodista sobre lo que recordaba del último programa que tuvo en Univisión: “Uy jaja, tantas cosas… hipocresía, la puñalada, porque yo siempre realicé mi trabajo… sí siempre tenía ese pequeño problemita que tenía (alcoholismo)…”, admitiendo su adicción y lo que le costó su puesto en Univisión. Pero Edna Schmidt denunció la traición de parte de Univisión: “Lo que más me dolió fue que la gente que pensé que era en la que podía confiar, me clavaron la puñalada en la espalda como tú no te imaginas, y eso duele… pero yo siempre digo, papá Dios se encarga de esas personas, porque lo que aquí se hace, se paga”, finalizó la periodista.

Neida Sandoval ‘arrepentida’ pide disculpas Ante las imágenes en que Edna Schmidt se veía melancólica y deteriorada, Neida Sandoval decidió borrar la entrevista y de inmediato pidió disculpas aludiendo a la última voluntad de la ex conductora de Univisión: “MIS DISCULPAS!!! Ayer que se dió a conocer la triste noticia de la muerte de mi querida amiga y colega Edna Schmidt muchos de ustedes me escribieron pues querían ver de nuevo la última entrevista completa de Edna que publiqué en mi canal en YouTube hace un par de meses y no la encuentran…”, comenzó. Y siguió explicando: “La razón es que la tuve que quitar porque así me lo pidió Edna hace unos días y debo respetar su última voluntad. Edna me llamó y me pidió personalmente que retirara nuestra entrevista de mi canal porque ella quería regresar a trabajar y consideraba que su imagen no era la mejor durante nuestra conversación así que de inmediato la retiré de mi canal.

Sin duda Edna amaba la vida y soñaba con retomar su gran pasión de estar al frente de las cámaras de televisión… Te quiero Edna… Descansa en paz amiga. Imposible olvidarte”, finalizó.

Las reacciones de la gente ante el arrepentimiento de Neida Sandoval Las reacciones a la disculpa de Neida Sandoval no se hicieron esperar: “Neida tu siempre bien profesional… muchas gracias por esa entrevista nos abrió a los ojos de lo que las otras personas pueden estar pasando y uno sin notarlo que descanse en paz”, “Gracias Neida por compartir esto. Edna fue muy querida por el público. Siempre se le recordará. Profesional y su forma de dar las noticias era único. No tienes porque disculparte amiga igual tu muy profesional y siempre respetando a los demasiado. La tv Hispana te extraña my friend. Abrazos de Univision Dallas”. Otras personas escribieron: “Que triste, ella era una periodista admirable… oh Dios que descanse en Paz nuestra Edna”, “Gracias por aclara Neida yo fui una de las que entre a buscar la entrevista y lamentablemente no la encontré”, “Yo pienso que después de la entrevista ella se sintió deprimida y abatida porque ya no iba a poder hacer lo que ella era y ver a sus compañeros y y se sintió mal son mis pensamientos Dios la tenga en su santo seno”.

Aparentemente la ex conductora de Univisión murió de una caída Mientras las especulaciones de la muerte de Edna Schmidt corrían como pólvora atribuyendo todo a sus problemas de depresión y alcoholismo, su ex compañero y colega de noticias Martin Berlanga impactaba con su despedida a su amiga y por medio de una publicación en Instagram dio a conocer las supuestas causas del fallecimiento de la ex conductora de Univisión: “Hoy con profunda tristeza me entero del fallecimiento de mi queridísima amiga Edna Schmidt a los 51 años de edad debido a una caída en su amado Puerto Rico. Aún no despierto del asombro pues hablamos por teléfono hace un par de meses, nos reímos y lloramos y platicamos de tantos recuerdos compartidos en el trabajo periodístico por televisión”, comenzó narrando el presentador.

Edna Schmidt quería regresar a la televisión Martin Berlanga continuó: “Elegante, profesional, sensible, generosa siempre. Desde mi corazón un aplauso a tu labor y a tu esfuerzo por volverte a levantar a pesar de los problemas de la vida. Te quiero y te voy a admirar siempre hermanita, vuela alto que mereces descansar de tanto, me quedo con tu carcajada, tu voz ronca perfecta para las noticas y el coquito que siempre nos compartías en Navidad”, finalizó el periodista. A la publicación del video de la periodista en la entrevista que dio antes de su muerte, Neida Sandoval escribió: “Mi querida colega y amiga, la periodista puertorriqueña Edna Schmidt perdió su brillante carrera en la televisión por causa de su adicción al alcohol”.

Neida Sandoval se arrepiente y borra entrevista tras última voluntad de Edna Schmidt “Edna ha luchado contra esta fuerza negativa en su vida y se ha sometido a varios tratamientos de rehabilitación. Edna después de muchos años logró encontrar un remanso de paz en su amada Isla de Puerto Rico. En el sitio donde se encuentra Edna hay baja señal de internet, pero eso no fue impedimento y logramos conversar vía WhatsApp. Me hizo revelaciones que tocaron mi corazón!”, fueron las emotivas palabras de Neida Sandoval. Las reacciones de la gente no se hicieron esperar: “Wow”, “Qué pena ella se veían toda una profesional y guapísima es muy triste que haya fallecido”, “que brille para ella la luz perpetua”, “Qué emotiva entrevista y sus últimas palabras”, escribieron personas mientras otras dejaban oraciones.