Negocios que presentan un menor riesgo de propagación del coronavirus serán los primeros en abrir en California, y algunos estudiantes podrán volver a clases en verano, dijo este martes el gobernador Gavin Newsom al presentar el plan con el que relajará las restricciones, un proceso que en palabras del demócrata llevará “meses”, reseñó la agencia Efe.

Las tiendas minoristas, las manufactureras y las pequeñas empresas que atienden pocos clientes en persona fueron los seleccionadas para abrir su puertas como parte de la estrategia de cuatro fases anunciada ayer.

Actualmente el estado se encuentra en la primera fase enfocada en proporcionar seguridad económica para los trabajadores de bajos ingresos, dar oportunidades a restaurantes de diversificar su negocio y estimular las medidas de seguridad en negocios esenciales a trabajadores y consumidores.

STAGE 1: Safety and Preparedness.

This is where we are now.

Staying home and flattening the curve.

Building out our testing, PPE, and hospital capacity.

Making our essential workplaces as safe as possible.

And preparing sector-by-sector guidelines for a safe re-opening.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 28, 2020