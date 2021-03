Neera Tanden, ‘elegida’ de Biden, retira su nominación ante posible rechazo del Senado

La nominada de Biden para la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca fue duramente criticada

Esto significa la primera ‘derrota’ en el Senado para Biden

Neera Tanden, ‘elegida’ de Biden para la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, retira su nominación ante posible rechazo del Senado.

Lo anterior, tras enfrentarse a la oposición de senadores demócratas y republicanos por sus polémicos tuits, reveló The Associated Press.

Primera derrota para Biden en el Senado

Hasta el momento, 11 de los 23 nominados al gabinete de Biden, que requieren la aprobación del Senado, han logrado ‘sobrevivir’ al escrutinio. Sin embargo, Neera Tanden en una carta enviada al presidente Joe Biden y obtenida por The Associated Press dijo que “desafortunadamente, ahora parece claro que no hay camino a seguir para obtener la confirmación”.

¿Biden la defendió?

También dijo que está preocupada porque “la consideración continua de mi nominación sea una distracción de sus otras prioridades”. De acuerdo con The Associated Press, Biden dijo tener “el mayor respeto por su historial de logros, su experiencia y su consejo”.

El senador demócrata Joe Manchin junto a varios republicanos se mostraron en contra por algunos tweets de Neera Tanden, en lo que atacaba a miembros de ambos partidos antes de su nominación, indica AP. Sin embargo, el presidente se comprometió a buscarle “otro papel en su administración”.

El presidente había nominado a Neera Tanden para liderar el organización conocida como OMB por sus siglas en ingles. Aunque el lunes los senadores republicanos Susan Collins y Mitt Romney dijeron que votarían en su contra. El viernes, el senador Joe Manchin se convirtió en el primer demócrata en confirmar su oposición a la confirmación de Tanden.