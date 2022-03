Según reportes de People , el histrión murió ayer domingo en su casa en Nueva York . Sus agentes en Nicolosi & Co. confirmaron la triste noticia, mientras que TMZ fue el primero en informar sobre la triste partida de Ned Eisenberg. Las condolencias no tardaron en hacerse presentes.

La carrera de Ned Eisenberg comenzó a despegar

Más adelante, Ned Eisenberg tuvo el papel principal en la comedia de televisión The Fanelli Boys, además de tener roles secundarios en cintas como The Exterminator, The Burning, Slayground, Moving violations, Air America, Last man standing, Primary colors y A civil action.

Fue n 1987 que, junto con su amigo Fisher Stevens, cofundó la Compañía de Teatro Naked Angels, y diez años después, apareció en la serie de NBC La ley y el orden interpretando a un abogado defensor, llamado Roger Kressler. También participó en el primer episodio de Los Sopranos y en la película Million dollar baby, dirigida por Clint Eastwood. Le sobreviven su esposa, la también actriz Patricia Dunnock, y un hijo.