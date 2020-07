Vieira Vidente hace impactantes revelaciones sobre Naya Rivera

La psíquica asegura que la muerte de la actriz de Glee no fue un accidente

“A ella la rodeaba mucho la envidia en lo profesional”, expresó

Después de que autoridades encontraran el cuerpo de Naya Rivera, actriz de Glee, en el Lago Piru en California, resurge un video de la psíquica Vieira Vidente en el que asegura que la muerte de Naya no fue un accidente.

En un video que está disponible en su canal oficial de YouTube, con fecha del 9 de julio, un día después de que se reportara la desaparición de Naya Rivera, VieiraVidente hace impactantes revelaciones.

“Se me enchina la piel cada vez que voy a dar una mala noticia. No voy a decir lo que ya muchos saben, que es actriz, madre, cantante, que ha estado en series. Tristemente, en la segunda tirada (de cartas) me ha estado saliendo que ella no está con vida”, aseguró la psíquica, en el momento que muestra dos cartas, una representa a Naya Rivera y otra a la muerte.

“Las cartas me están diciendo que ella ha sido una buena hija, buena madre, pero tristemente en el amor, no fue muy feliz. Sufrió mucho en lo personal, en el amor. En lo profesional, fue una mujer muy feliz, en ese aspecto, en las puertas que ella ha tocado y si logró muchas de las cosas que ella quería, aunque quería seguir haciendo otras cosas más”.

Más adelante, Vieira Vidente comentó que Naya Rivera últimamente se sentía derrumbada por un desamor, pero pensaba que el sol iba a salir nuevamente para ella.

“A ella la rodeaba mucho la envidia en lo profesional, es lo que me marcan las cartas, pero también un hombre del poder ha estado haciendo cosas de magia, yo si veo que en esa serie (Glee) si ha habido una maldición”.

En cuanto a la numerología, Vieira Vidente tomó en cuenta que Naya Rivera tenía 33 años al momento de su muerte, así como el número 8 (día en que desapareció), antes del 9, que es el número de la muerte.

“Ella no está con vida, tristemente, no la veo así, pero sí veo que ella si se llegó a tirar al lago, sin el salvavidas, ahí ella lo dejó, pero aquí me está marcando algo como oscuro, una sombra debajo del agua, es lo que veo, ella sí sabía nadar, y al tirarse al lago, pensó que el agua estaba bajita y que no iba a pasar nada”.

Con un gesto de preocupación, la psíquica mencionó que alguien le ‘estaba pisando los pasos’ a la actriz de Glee e insistió en la sombra negra debajo del agua, como si fuera un hombre, un buzo que se llevó su cuerpo: “Después ella se lanza, en cuestión de unos 6 segundos, y se lleva el cuerpo”. Por este motivo, su hijo no la volvió a ver.

