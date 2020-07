El papá de Naya Rivera llega a reclamar al lago que se la arrebató

Video muestra este dramático momento

También se captó en el lugar a Ryan Dorsey, exesposo de la actriz de Glee y padre de su hijo

Desgarrador. Video muestra el dramático momento en que el papá de Naya Rivera, actriz de Glee que desapareció en el Lago Piru de California hace unos días, llega a reclamar al lago que se la arrebató.

También se captó en el lugar a Ryan Dorsey, exesposo de Naya y padre de su hijo Josey Hollis.

A través de la cuenta de diversas cuentas de Instagram, se puede observar un video de apenas unos segundos de duración de este dramático momento por parte de George Rivera, papá de Naya Rivera,

Acompañado de su hijo Mychal Rivera, George Rivera se separa de él para salir corriendo en dirección al Lago Piru de California e introducirse en él, para después soltarse a llorar de la impotencia ante este difícil momento que están viviendo y como si le reclamara al lago por haberle arrebatado a su hija, Naya Rivera.

Usuarios de Instagram se manifestaron luego de ver este dramático momento de George Rivera: “Esto es muy triste y no me imagino el dolor que está pasando esta familia”, “Qué tristeza, solo los que han perdido a un hijo saben que jamás sus vidas volverán a hacer las mismas”, “Qué triste, esto no se le desea a nadie”, “Se me puso la piel chinita al ver al señor”, “Pobre familia, que Dios les dé pronta resignación y el cuerpo de su hija para que le puedan dar santa sepultura”.

En otra publicación, se puede ver a Ryan Dorsey, exesposo de Naya Rivera y padre del pequeño Josey Hollis, que también se dio cita en el lugar.

Sentado a la orilla del lago Piru, Ryan Dorsey está con el rostro desencajado mientras dirige su mirada a un punto en particular.

“Qué tristeza tan grande, Dios les dé la paz que necesitan”, “Esto me parte el corazón que solo lo veo desde una pantalla, ahora ellos que lo viven en carne propia. Qué dolor, espero pronto tengan alguna señal de ella”, “Esto es trágico”, “Su cara de dolor”, “¿Dónde estará Naya?”, se puede leer en algunos comentarios.

En otra imagen, se puede ver a Ryan Dorsey dentro del lago mientras recibe consuelo de una mujer.

Se informó que el Lago Piru de California estará cerrado al público mientras las operaciones de búsqueda del cuerpo de Naya Rivera, quien saltara a la fama por su participación en la serie Glee, contínuen.

Este domingo se cumplen cuatro días de la búsqueda de la actriz, quien presuntamente se habría ahogado en el lago.

Al momento del percance estaba acompañada de su pequeño hijo, Josey Hollis, a quien encontraron dormido en el bote con su chaleco salvavidas mientras esperaba a su mamá, quien ya no salió del lago.