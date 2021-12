La cantante Natti Natasha llegó al tribunal federal en Puerto Rico para acompañar a su pareja, el productor Raphy Pina, durante el juicio que se sigue en su contra por posesión ilegal de armas de fuego. La reguetonera quería estar presente en el cuarto día de juicio y se sentó cerca de su pareja, pero no dio declaraciones a los medios.

“Hoy no es un buen día, me tomó por sorpresa”

Según reportes del portal El Tiempo, el esposo de Natti Natasha reaccionó de la siguiente manera al accidente aéreo en el que perdió la vida el productor de música urbana Flow La Movie: “Hoy no es un buen día, me tomó por sorpresa. Lo más insólito, que me duele, es que hoy (jueves) yo volaba en ese avión con mi familia hacia Miami por unos compromisos”.

Y sobre el reguetonero, Raphy Pina expresó: “(Era) un luchador, una persona que yo admiraba porque me veía jovencito, como yo era antes, luchando, y yo creo que él había logrado lo que yo no logré antes de tener una familia y andar con ella”. Descanse en paz Flow La Movie.