La cantante de reguetón deja a todos con la boca abierta

Natti Natasha despierta lujuría al aparecer en calzones y sin brasier

La imagen está cerca de llegar a los 2 millones de likes

Simplemente irresistible. La cantante de reguetón Natti Natasha despierta lujuría al aparecer en calzones y sin brasier, dejando a todos con la boca abierta, aunque muchos la criticaron por haber hecho esto.

A escasas horas que compartiera esta foto en su cuenta oficial de Instagram, la imagen está cerca de llegar a los 2 millones de likes. En ella, la cantante no deja nada a la imaginación, y solo con su cabello, se cubre sus pechos, además de resaltar sus calzones negros y unos extravagantes lentes.

“Grabando mi nuevo video clip #quemaltefue. Pendientes a mi @tiktok”, escribió Natti Natasha, lo que generó miles de comentarios e infinidad de emoticones, aunque no todos fueron de lo mejor para la cantante.

“Mi hija te sigue y estás reguetoneras siempre caen en lo vulgar, ¿será que si no son vulgares no venden su pornografía?”, a lo que otras personas respondieron: “Sería bueno que Natti Natasha vendiera pornografía”, “Al final eso es lo que venden, su cuerpo… fatal, no se valoran ni respetan para nada, cuánta lástima, la verdad”, “¿Qué tanto te arde? Es su cuerpo, no el tuyo”, “¿Por qué vulgar? Solo muestra su cuerpo, no es tu cuerpo, es de ella”.

Los ataques para la cantante de reguetón seguían llegando por todos lados: “Ya se fue la inocencia, así es la música, que pena”, “Te ha vuelto muy pu… esta cuarentena“, “Creo que con el talento que tienes no necesitas desnudarte”, “¿Por qué enseñas tus bubis y todo tu cuerpo?”, “¿Y cuál es la necesidad?”.

Por otra parte, los halagos para Natti Natasha también predominaron en esta publicación: “Cosita bien hecha”, “Cosita”, “La más hermosa”, “Si fueras un bocadillo, te comería hasta la última miga”.

Una admiradora no dejó pasar la oportunidad para mostrar su decepción luego de esta foto de Natti Natasha en calzones y sin brasier: “Ya perdiste la cabeza, yo te admiraba por tu sencillez, pero ahora tienes tremenda cara de tecata y ya mejor sale sin ropa. Vuelve a lo tuyo, mija, no pierdas tu esencia”.

Otros internautas se expresaron así: “Está grabando porno casero ahora que no puede hacer conciertos, jaja, sería la actriz número uno”, “Que asco, Natasha, decepcionas”, “Que bajo has caído, ¿por qué?”, “Se ve que ya no cojes muchos likes, tienes que hacer esas fotos, vergüenza ajena”, “Bueno, se desacató Natti. Comienzan muy bien, luego se van encuerando poco a poco hasta que enseñan el cu…”.

Nacida el 10 de diciembre de 1986, Natti Natasha, más que recibir comentarios por haber posado en calzones y sin brasier en su cuenta oficial de Instagram, fue objeto de muchos reclamos y ataques, disfrazados de sugerencias y puntos de vista de parte de los internautas.

Uno de ellos comentó: “Pero será un video porno el que estás grabando, ¿lo vas a subir a PornHub? Esto lo haces para mantenerte vigente, desde hace un tiempo has estado subiendo este contenido solo para llamar la atención y tener más fama. ¿Es que tienes miedo de no seguir pegada? ¿Tienes miedo de ya no sonar y por eso te sexualizas tanto?”.