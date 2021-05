Natti Natasha hija. Quien debutó como mamá fue la cantante Natti Natasha, quien a través de sus redes sociales presentó a su pequeña Vida Isabelle Pina Gutiérrez, quien llegó a este mundo el sábado 22 de mayo en un hospital de Miami, Florida, como la propia intérprete informó. Pero no tardaron sus seguidores en encontrarle algo en su carita: el parecido son sus papás.

La llegada de la pequeña Vida Isabelle Pina Gutiérrez llenó de felicidad no solo a sus padres, también a los seguidores de la cantante Natti Natasha, quien no dudaron en seguir la cuenta oficial de la pequeña @queenvidaisabelle.

“Hoy celebramos por partido doble este regalo que me mandaron los fans del mundo y esta bendición que me mandó Dios, una prueba más de que las mujeres somos unas guerreras”, dijo entonces al recibir el premio a la canción tropical del año por su colaboración con Romeo Santos “La mejor versión de mí”.

Hace realidad uno de sus mayores sueños

“Tantos doctores me dijeron que no iba a poder ser madre y esta barriguita hoy de seis meses la comparto con ustedes hoy”. Recientemente, en honor al Día de las Madres, Natti Natasha dio un concierto por Facebook desde The Temple House en Miami en el que reveló el nombre de su hija, a quien dedicó una canción titulada “Princesa”.

De acuerdo con información de El Universal: “Los padres están muy felices y agradecidos con la tan esperada llegada de su primogénita y todas las muestras de cariño que han recibido durante el proceso”, se puede leer en un comunicado.