En la publicación que el programa hizo en su cuenta de Instagram los comentarios no se hicieron esperar: “Como toda una mujer cuando da a luz a un bebé, luce bella y espectacular”, “Dios mío… y cómo va lucir… si acaba de tener un bebé!”, “La figura es lo de menos. Lo importante es que la bebé y ella están perfectas”.

Ya con la bebé en casa, subió su primera foto con su hija y su mascota Lupi, con el siguiente mensaje: “Feliz de llegar a casa y no tener problemas. Aunque no lo crean, esta era mi gran preocupación. Ya estoy más feliz aún. @lupiipina con su hnita @queenvidaisabelle . Ahora a tomarnos un descanso digital , por que casero ahora es que empieza”.

Muestra cómo la pasaron en el hospital

Pero Pina no cumplió su promesa y antes de darse el “descanso digital” que había anunciado, subió dos fotografías más de sus bellas mujeres, en la primera posteó lo siguiente: “Esta fue nuestra casa por tres noches. El caucho no era el más cómodo, pero esperamos 39 semanas y 4 días para que llegara ese momento y no iba a esperar comodidades.

“Natalia, nunca olvidaré lo mucho que luchaste por querer cumplir tu mayor deseo en la vida, yo nunca te solté ni por un segundo para que ese embarazo fuera el mejor de los mejores. Gracias a todos los doctores… las enfermeras, seguridad, y todo el personal de South Miami Hospital…”. Natti Natasha figura