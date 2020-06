¿Rivalidad entre reguetoneras?

Natti Natasha se abre de piernas y deja al descubierto su parte íntima

Por su parte, Karol G casi enseña el pezón con bikini negro

¡Vaya duelo! Como si se tratara de una rivalidad entre reguetoneras, la cantante dominicana Natti Natasha se abre de piernas y deja al descubierto su parte íntima, mientras que la cantante colombiana Karol G casi enseña el pezón con bikini negro.

Nacida el 10 de diciembre de 1986, Natti Natasha compartió una imagen en su cuenta oficial de Instagram que no dejó nada a la imaginación: con un sensual bikini en color rojo, da la impresión que no le importó dejar al descubierto su parte íntima al abrirse de piernas.

Natti Natasha abre piernas. Con más de 900 mil “Me gusta” hasta el momento, entre ellos del empresario Tommy Mottola, esposo de Thalía, la cantante dominicana posteó lo siguiente: “¿Probaste con otro durazno y al final no te resultó? ¿Qué pasó? El 1 de junio te la vamos a dedicar cabr… #quemaltefue”.

De inmediato, sus seguidores reaccionaron a este mensaje, como la cuenta de fans de Instagram @nattimivida: “Tu belleza es caliente y picante”.

También, se pudieron leer los siguientes comentarios: “Invítame a tu casa, por favor”, “Tan bella”, “Ay, mi madre santísima”, “Perfecta”, “Mi nena”, “Te amo”, “Hermosa”, “Hermosa y sexy la nena”, “Mamacita hermosa”, “Belleza”.

Un seguidor de la cantante dominicana escribió lo siguiente: “¿Por qué coñ… los sanjuaneros no pueden hacerme un amarre que funcione con Natti Natasha?”, mientras que alguien más dijo: “Quisiera conocerte en persona”.

No pudieron faltar los internautas que se pasaron de la raya con sus comentarios: “Estás más buena que empanada de oro”, “Te queda hermoso el rojo”, “Que rico”, “Necesito que me saquen esa leche”, “Yo quiero ser un pañuelo rojo”, “Me gusta que me tiren la leche en la cara”, “¿Cómo te cae esa sandía para el calor?”.

Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, nombre verdadero de Natti Natasha, saltó a la fama en 2011 luego de colaborar con Don Omar, a quien se le considera “el rey del reguetón”, en el tema Dutty love.

Un año después, salió al mercado su EP titulado All about me. Con Don Omar colaboró nuevamente en el tema Perdido en tus ojos, que rebasó las 100 millones de reproducciones en Vevo, mientras que otras canciones de ella han sobrepasado las 200 millones de reproducciones en YouTube.

Sin contar su talento, Natti Natasha es admirada por su singular belleza y sensual imagen, como en esta ocasión, que al abrirse de piernas dejó al descubierto su parte íntima.

“Me encantas, amor mío”, “Vale, no hay una parte del cuerpo de esta mujer que yo no me comería”, “La más bella por siempre”, “¿Quién más le dio zoom? Sean sinceros”, “Le pones buen sazón al perreo”, “Diablos, yo quisiera ser ropa para cubrirte esa cosa sabrosa”, expresaron otros admiradores.

Un fan de la cantante dominicana no se guardó nada: “Dios mío, Natti Natasha, estás buenísima, mamita, y bien sexy, mujer bellísima, todo eso es tuyo, wow”, mientras que alguien más comentó: “Mier… coñ… pero que mujer, Dios mío, mátame nunca”.