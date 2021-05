Natanael Cano se vuelve a burlar de Pepe Aguilar

El joven cantante afirma que solo muerto cantaría con el artista de música grupera

“En el 2034 en holograma ya muerto”, dijo el joven en una entrevista Natanael Cano se burla Pepe Aguilar. Muchos conocen la rivalidad de cantantes entre el joven Natanael Cano y el famoso Pepe Aguilar en donde el joven cantautor y el papá de Ángela Aguilar estuvieron involucrados en una polémica el año pasado, luego de que malentendieron las palabras de Pepe sobre la nueva música y Cano se sintiera ofendido. A través de una entrevista para el medio digital Vice donde Cano comenzó a leer algunas preguntas que sus fans le hacen en las redes sociales, y hubo un usuarios que le cuestiona ¿Cuándo va a cantar junto a Pepe Aguilar? a lo que dio sorpresivo mensaje en tono de burla. Natanael Cano se burla de Pepe Aguilar Estas palabras ofendieron al cantautor del género regional mexicano, y en la cuenta de Instagram de Chica Picosa 2 se compartió la entrevista donde Natanael se burló del padre de Leonardo y Ángela Aguilar al responder cuando haría un dueto con él: “En el 2034 en holograma ya muerto”. Natanael es conocido por sus canciones las cuales las llaman los corridos tumbados, este tipo de música combina varios géneros en uno solo, tales como el corrido y sierreño-banda con rap, trap, y hip-hop. Siendo todo un éxito en los jóvenes de la nueva generación. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

Natanael Cano se burla Pepe Aguilar: ¿Cómo surgió el pleito? Este pleito que se ha dado entre ambos cantantes, comenzó algunos meses atrás, cuando Pepe Aguilar habló en una entrevista con el youtuber “El Escorpión Dorado”, donde tocó el tema sobre los nuevos géneros musicales que se han dado a conocer últimamente, y normalmente son interpretados por jóvenes cantantes, según el Heraldo de México. El cantante de música regional al parecer no le agrada este nuevo tipo de música, y dio a entender que se refería a las canciones del joven cantautor, pero Pepe nunca dijo nombres, pero Cano se sintió ofendido por esas palabras, no se quedaría callado ante esta situación.

Natanael Cano se burla Pepe Aguilar: Respuesta de Natanael Cano Ante las palabras del hijo de Antonio Aguilar, Natanael Cano rompió el silencio y se fue en contra de Pepe, pidiendo que respetara a las personas que les gusta escuchar su música mejor conocida como los famosos corridos tumbados, además mencionó que no hablara de temas que no conocía, de acuerdo con el Heraldo de México. Luego de escuchar las palabras del joven artista, Aguilar le respondió contundentemente mencionando que él no se refería a Cano cuando tocó el tema polémico, por lo que invito al cantautor que tuviera un poco de educación y que se informara bien antes de estar hablando con groserías.

Natanael Cano se burla Pepe Aguilar: Reacción de los internautas A través del perfil de red social de Chica Picosa 2, varios internautas salieron en defensa del padre de Ángela Aguilar, mencionando que Pepe es mucho mejor cantante que Cano, y que jamás se rebajaría a cantar con el joven cantautor, según palabras de los seguidores. “Piensa que para entonces alguien va a saber quien es él, sin embargo Pepe Aguilar será leyenda. Ay niveles!!”, “Con tanta pin… droga que se mete, él se va a morir primero”, “Ya quisiera este animal que Pepe Aguilar se rebajará a cantar con él”, “Es muy grosero, hay que tener respeto no importa si te caí bien o no la gente. Es otra cosa que le deseas la muerte a gente que no te gusta, muy mal educado el muchacho”, fueron algunos comentarios.

Natanael Cano se burla Pepe Aguilar: Había pedido perdón Natanael Cano es un joven de 19 años que comenzó a despuntar hace algunos años en la música incursionando en un nuevo género musical llamado corridos tumbados que es una especie de corrido tradicional con toques de hip-hop en cuyas letras musicales hacen alarde del sexo, el alcohol, las mujeres y las drogas. Fue nominado en la categoría de Artista revelación en los premios de la radio y además tiene una colaboración con Bad Bunny. Anteriormente luego del escándalo que se armara entre el cantautor mexicano Pepe Aguilar y el joven cantante de corridos tumbados Natanael Cano, el joven intérprete, tuvo que ‘tragarse sus palabras’ y pedir perdón.

Natanael Cano se burla Pepe Aguilar: Las ofensas para Pepe Aguilar Pepe Aguilar, quien tiene toda una trayectoria fue entrevistado con ‘El Escorpión Dorado’ y mencionó que esa música de los corridos tumbados no es un género y que hoy por hoy los artistas nuevos no tienen que tener ni estudios ni talento para sobresalir, lo que sin duda molestó a Natanael Cano, de quien el intérprete de música regional nunca mencionó su nombre, sin embargo sí le cayó el saco. El joven Natanael Cano comenzó a insultar a Pepe Aguilar con groserías en una transmisión en vivo pidiéndole que se fuera ‘a la ver…’, además diciéndole ‘pinc… vato pend…’, lo que sin duda molestó a seguidores y no seguidores de Pepe Aguilar quien horas después salió a aclarar la situación diciendo que en ningún momento había mencionado el nombre de Natanael Cano, pidiéndole además que se calmara.

Natanael Cano se burla Pepe Aguilar: “Aquí estoy yo para disculparme” En aquel momento, Cano al quedar en ‘ridículo’ tuvo que salir y pedir perdón al papá de Ángela Aguilar en medio del escándalo por sus palabras y de esta manera se tragó lo que dijo: “Que tal aquí su compita Natanael Cano, de nuevo para disculparme, el día de ayer y el día de hoy hice varias entrevistas en la televisión nacional aclarando esto”. “Pero ahora me toca a mí en mi plataforma de Instagram pedir una disculpa al señor Pepe Aguilar, a todo el público mexicano, a todos mis fans y de él por expresarme de una manera no correcta, él es una persona mayor, yo sé que en México eso no se hace, en México se respeta a la gente mayor y aquí estoy yo para disculparme, con todas las personas, con el señor Pepe, una disculpa…”, comenzó diciendo.

“Su minuto de fama ya se terminó” La cuenta de Instagram de ‘Chamonic’ quien reprodujo el video, recibió muchos comentarios a la explicación que dio Natanael Cano: “Yo soy una persona que defiende mucho su música y la va a seguir defendiendo hasta el día de su muerte, lamentablemente pasaron varios malentendidos por lo que me toca a mí pedir una disculpa, para todo el público mexicano, una disculpa de su amigo Natanael Cano”, cerró el joven. Los comentarios no se hicieron esperar: “Su minuto de fama ya se terminó! Y su corrido se le acabó y tumbado quedó!”, “Que pida disculpas por la mier.. que canta el también”, “Pues no que no iba a pedir disculpas? Haha ya lo regañó su mamá yo creo”, “Chamaco corriente…se quiso poner con Sansón a las patadas”, “También Pepe debería pedir disculpas por arrogante, y denegrante hacia otros géneros! Él si puede hablar mier.. y los demás no?!!!! Pero muy bien por Natanael! Es de sabios pedir disculpas y también eso es tener huev..! Pepe se cree el papá de los pollitos y la verdad será muy pinc.. clásico pero la gente se enfada!”, “Me disculpo pero…. eres un ruco, que padres disculpas”, se puede leer. Archivado como Natanael Cano se burla Pepe Aguilar.

¿Cómo empezó todo? La plática inició así cuando el Escorpión Dorado preguntó: “Los corridos tumbados, haz visto esa mad… gue… que salen los gue… vestidos de Gucci, chupando en el escenario, hablando de mota y de… no mam… están bien cag… ¿Tú qué opinas?”. Pepe Aguilar: “Yo creo que son parte de la evolución de la música y así como en la evolución de las especies”. “Hay cosas que duran más que otras, pero sí te digo algo, cuando yo crecí gue… se admiraba a los artistas porque hacían algo extraordinario que para hacerlo te tenías que ching… años y tenías que tener verdaderamente talento”. Y continuó: “¿Ahorita quien ching… gue…? La verdad, te lo juro, todo suena igual cab… con todo respeto, todo es Dios, está ching… y por algo está pasando, pero sí me cuesta mucho trabajo admirar a un gue… que le sabe a un programa de computadora”. Archivado como Natanael Cano se burla Pepe Aguilar.