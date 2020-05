Tras despotricar contra Pepe Aguilar, ahora el cantante de 19 años de corridos tumbados, Natanael Cano tuvo que pedir perdón

El papá de Ángela Aguilar criticó el género musical de Natanael Cano y éste explotó

El joven de 19 años jamás imaginó el escándalo que se desataría por lo que dijo contra Pepe Aguilar

Luego del escándalo que se armara entre el cantautor mexicano Pepe Aguilar y el joven cantante de corridos tumbados Natanael Cano, luego de que el papá de Ángela Aguilar criticara el género del intérprete de 19 años, ahora es el nuevo artista el que tuvo que ‘tragarse sus palabras’ y pedir perdón.

Natanael Cano es un joven de 19 años que comenzó a despuntar hace algunos años en la música incursionando en un nuevo género musical llamado corridos tumbados que es una especie de corrido tradicional con toques de hip-hop en cuyas letras musicales hacen alarde del sexo, el alcohol, las mujeres y las drogas. Fue nominado en la categoría de Artista revelación en los premios de la radio y además tiene una colaboración con Bad Bunny.

Pepe Aguilar, quien tiene toda una trayectoria fue entrevistado con ‘El Escorpión Dorado’ y mencionó que esa música de los corridos tumbados no es un género y que hoy por hoy los artistas nuevos no tienen que tener ni estudios ni talento para sobresalir, lo que sin duda molestó a Natanael Cano, de quien el intérprete de música regional nunca mencionó su nombre, sin embargo sí le cayó el saco.

El joven Natanael Cano comenzó a insultar a Pepe Aguilar con groserías en una transmisión en vivo pidiéndole que se fuera ‘a la ver…’, además diciéndole ‘pinc… vato pend…’, lo que sin duda molestó a seguidores y no seguidores de Pepe Aguilar quien horas después salió a aclarar la situación diciendo que en ningún momento había mencionado el nombre de Natanael Cano, pidiéndole además que se calmara.

Ahora, el joven de 19 años al quedar en ‘ridículo’ tuvo que salir y pedir perdón al papá de Ángela Aguilar en medio del escándalo por sus palabras y de esta manera se tragó lo que dijo:

“Que tal aquí su compita Natanael Cano, de nuevo para disculparme, el día de ayer y el día de hoy hice varias entrevistas en la televisión nacional aclarando esto, pero ahora me toca a mí en mi plataforma de Instagram pedir una disculpa al señor Pepe Aguilar, a todo el público mexicano, a todos mis fans y de él por expresarme de una manera no correcta, él es una persona mayor, yo sé que en México eso no se hace, en México se respeta a la gente mayor y aquí estoy yo para disculparme, con todas las personas, con el señor Pepe, una disculpa…”, comenzó diciendo.

La cuenta de Instagram de ‘Chamonic’ quien reprodujo el video, recibió muchos comentarios a la explicación que dio Natanael Cano: “Yo soy una persona que defiende mucho su música y la va a seguir defendiendo hasta el día de su muerte, lamentablemente pasaron varios malentendidos por lo que me toca a mí pedir una disculpa, para todo el público mexicano, una disculpa de su amigo Natanael Cano”, cerró el joven.

Los comentarios no se hicieron esperar: “Su minuto de fama ya se terminó! Y su corrido se le acabó y tumbado quedó!”, “Que pida disculpas por la mier.. que canta el también”, “Pues no que no iba a pedir disculpas? Haha ya lo regañó su mamá yo creo”, “Chamaco corriente…se quiso poner con Sansón a las patadas”, “También Pepe debería pedir disculpas por arrogante, y denegrante hacia otros géneros! Él si puede hablar mier.. y los demás no?!!!! Pero muy bien por Natanael! Es de sabios pedir disculpas y también eso es tener huev..! Pepe se cree el papá de los pollitos y la verdad será muy pinc.. clásico pero la gente se enfada!”, “Me disculpo pero…. eres un ruco, que padres disculpas”, se puede leer.