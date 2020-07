Aseguran que Natanael Cano tiene coronavirus

Al cantante de corridos tumbados parece no importarle y se va de fiesta con sus amigos

El joven estuvo envuelto en una polémica hace algunas semanas con el cantante Pepe Aguilar

¡Que irresponsable! Natanael Cano, cantante de corridos tumbados y quien estuviera envuelto en una polémica hace algunas semanas con el cantante Pepe Aguilar, contagiado de coronavirus se va de fiesta con sus amigos.

El periodista argentino Javier Ceriani, conductor del programa Chisme No Like, compartió un video en sus redes sociales que retomó de las historias de Instagram de Natanael Cano que dan mucho de qué hablar.

En esta publicación, se puede ver al cantante de corridos tumbados mientras maneja su vehículo acompañado de algunos amigos, primero escuchando el tema Secreto de amor del fallecido cantante Joan Sebastian y luego la canción Como la flor, de Selena.

A pesar de estar contagiado de coronavirus, parece que no le importa a Natanael Cano, ya que no usa cubrebocas y sigue en la diversión, ahora escuchando a Los Ángeles Azules.

Al llegar a una fiesta, el joven comienza a cantar “Bendecido con el de arriba, pero con el de más arriba”, y por si fuera poco, también se nota la presencia de un mariachi en esta celebración, en la cual pocos invitados usan cubrebocas, pero sin respetar la sana distancia. También, está presente un grupo norteño en esta fiesta.

Por su parte, Javier Ceriani compartió la siguiente información: “Natanael Cano tiene coronavirus. Dijo que es una experiencia muy fuerte tenerlo a los 19 años y que pensó que nunca se contagiaría!!! ¿Qué opinan? ¿A cuántos habrá contagiado en sus partys?”.

“El cantante de corridos tumbados Natanael Cano confirmó mediante una entrevista que ha dado positivo en la prueba de Covid-19 (coronavirus) y supuestamente externó que había aprendido una lección de vida, sin embargo, publicó en su cuenta de Instagram un live en donde podemos verlo de parranda total con sus amigos y sin distanciamiento social ni uso de cubrebocas”.

“Además, asistió a una fiesta con decenas de invitados e inclusive cantó al lado de otros músicos, poniendo en riesgo directo a todos a su alrededor, sin importarle contagiarlos o propagar el coronavirus a pesar de conocer su condición”, se puede leer en la cuenta de Instagram de Javier Ceriani.

De inmediato, usuarios externaron sus puntos de vista y se le fueron con todo al cantante de corridos tumbados: “Ojalá se le trabe la lengua para que no hable ni cante en buen tiempo”, “¿Quién es este naco?”, “¿Quién es este mugro?”, “Y anda como si nada”, “Él es un pen… pero más los que le siguen en fiestas sabiendo que tiene el virus! No entiendo a la humanidad, Dios mío!”, “Hasta que no le pegue a los pulmones, creen que esto es un juego”, “Pues son más tontos los que están con él”, “Es que si anda como si nada, es que le importa un pepino contagiar a los demás”.

