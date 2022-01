Durante la noche del viernes 28 de enero, el intérprete de “Amor tumbado”, Natanael Cano fue el invitado de dicho evento, en donde se presentaron bandas como: Grupo Firme, Banda MS, Banda El Limón, Carín León, La Adictiva, entre otros… Pero Natanael se llevó el espectáculo, no necesariamente por haber hecho una gran interpretación, si no por haber reaccionado de la peor manera ante los abucheos del público… esto fue lo que sucedió.

Reacción Natanael Cano abucheos: Tomó su Instagram para ofrecer disculpas por su mal comportamiento

El intérprete de 20 años, tomó su Instagram para subir una serie de historias disculpándose por su mal comportamiento en el evento. En las cuales, el intérprete de “Ponte Exhuberante” expresó lo que sentía, a lo cual, mucha gente se lo ha tomado a mal:

“Malentendidos siempre hay, pero que abucheen a Natatyson, eso sí que no. Y una disculpa para la Banda MS, fue en el momento, fue instantáneo. Yo me sentí un poco triste, por X o Y razón que sacaron a mi grupo que yo no me di cuenta, yo tenía tiempo todavía, pero no me abuchearon, a Natatyson nunca lo abuchean”, expresó Natanael por medio de Instagram.