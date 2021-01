La actriz Natalia Ramírez detectó una anomalía en uno de sus senos

A través de un video es que la intérprete de 53 años se sinceró con sus fans

“El cáncer de mama con pandemia o sin pandemia sigue siendo una realidad palpable”

Natalia Ramírez anomalía seno. A través de un video en las redes sociales, la actriz Natalia Ramírez, quien participó en la novela de “Yo soy Betty, la fea”, se detectó una anomalía en uno de sus senos y se lleva un gran susto.

En su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió un video donde explica qué fue lo que le detectaron, al momento de realizarse su mastografía, incluso invitó a sus seguidores a que se la realicen.

En el video se puede observar a Natalia Ramírez, portando una blusa en color negro y en donde explica a sus seguidores la razón por la cual se llevó un gran susto.

Junto a la publicación dejó escrito lo siguiente: “El cáncer de mama con pandemia o sin pandemia sigue siendo una realidad palpable”.

“Sigo en la lucha para que cada mujer y hombre se hagan mensualmente su autoexamen y se hagan los exámenes de rutina. Ir al mastólogo es vital. Gracias a Dios fue benigno pero hubiera podido ser diferente y la detección temprana salva vidas. Se les quiere”, finalizó.

“Ya estoy muy recuperada pero les queria contar lo que me pasó, en mi auto examen mensual no salió nada, y me hice una mamografia y tampoco salió nada”, dijo la actriz al principio del video.

Despues agregó: “luego me hice en una ecografía de seno que me mandó mi mastóloga y… una pepita. Entonces me hicieron una biopsia, que era el siguiente paso, donde te hacen como con una aguja, anestesia, y se te pone morado”.

Además les hizo una atenta invitación a todos los seguidores para que también se auto exploren o acudan a realizarse su mastografía para evitar cualquier anomalía que se llegara a presentar. “Es indispensable, esto no está ajeno a ninguna de nosotras, y de nosotros porque los hombres también pueden tener cáncer de mama”.

PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ