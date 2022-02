La primera eliminada de Exatlón USA habla en exclusiva para Mundo Hispánico

La mexicana Natalia Palacios cuenta su experiencia en esta competencia

Participó en el equipo azul de “Contendientes” Natalia Palacios primera eliminada de Exatlón. En la sexta temporada de esta competencia de Exatlón Estados Unidos, grandes deportistas dan lo mejor de cada uno para convertirse en el ganador de este reality que ha paralizado al país. 24 participantes con un mismo objetivo, convertirse en el campeón de todos en varias pruebas físicas. Exatlón es un formato de actuación de realidad en el que dos equipos de concursantes deportivos y en buena forma física compiten en lugares de desafío especialmente construidos. Cinco días a la semana se enfrentarán a los desafíos de carreras de obstáculos especialmente diseñadas, según su página de Facebook. Natalia Palacios fue la primera eliminada de Exatlón Junto a la competencia entre los dos equipos, los resultados de cada participante individual se registran meticulosamente, es básicamente una competencia orientada al equipo. Mientras tanto, es crucial que los concursantes individuales se desempeñen en su nivel personal más alto. Solo así podrán afianzar su posición dentro de su equipo ya que de manera paulatina y dividida. La primera eliminada Natalia Palacios, una deportista mexicana de 25 años, es entrenadora personal nacida en Austin, Texas, quien comenzó la natación sincronizada a los seis años en Monterrey, México. Compitió en muchos encuentros nacionales en mencionada disciplina durante su niñez antes de cambiarse a la natación competitiva en la escuela secundaria. Es experta en CrossFit y está comenzando a entrenar jiu-jitsu. Ahora habla en exclusiva para Mundo Hispánico sobre su experiencia.

Natalia Palacios eliminada Exatlón: ¿Cómo se siente ser la primera eliminada? “Hola, estoy muy bien. Un poco triste porque ya no, no veo a mis compañeros y la verdad los extraño mucho, pero bien en general. La verdad fue una buena experiencia que yo realmente me propuse disfrutar. Obviamente, uno siempre va con una expectativa, pero cuando las cosas no salen como tú planeas, pues es donde viene la decepción y la tristeza y todas estas emociones que la verdad te impiden poder disfrutar la experiencia”. “Entonces realmente esa fue como la actitud que yo decidí tomar en la competencia y al final, pues cuando fue mi eliminación, realmente yo no me sentí mal porque yo disfruté todo e incluso lo dije en mi entrevista y así fue como lo viví yo me planteé olvidar mis expectativas y vivir, vivir el momento y disfrutarlo. No importa si perdía o ganaba. Yo estaba disfrutando el simple hecho de estar ahí, de conocer esa gente, de tener la oportunidad de jugar o si incluso eso, pues ya es algo muy valioso”.

Natalia Palacios eliminada Exatlón: ¿Qué amistades te llevas? “Bueno, pues al principio yo batalle un poco para encajar, porque yo soy como una persona muy reservada. O sea, si me gusta socializar, pero no soy tan extrovertida, entonces como que no encontraba así como que un grupito con el cual encajar”, contó la mexicana sobre sus amistades en Exatlón. “Obviamente, siempre tienes como más compatibilidad con algunas personas y yo si batalle un poco como para encajar con alguien, pero al final ya me uní con el equipo completo, no tuve una afinidad con una persona en concreto, pero todo el equipo me recibió y yo lo sentía al final”.

Natalia Palacios eliminada Exatlón: ¿Cómo fue esa presión tan fuerte para que digas ‘nada se compara lo que viví en estas semanas’? “Bueno, pues obviamente yo he practicado muchos deportes en mi vida, no sea deportes acuáticos y deportes de tierra y eso, pues realmente al final todos somos atletas, el circuito no representaba un gran problema para nadie, porque todos podemos correr, todos podemos brincar, pero nadie sabía hacer puntería y eso fue algo que a mí me costó mucho, porque yo soy una persona y reconozco, o sea, yo sé reconocer mis fortalezas y mis debilidades”. “Yo soy honesta conmigo y a mí me toma mucho tiempo aprender. Entonces, en algo nuevo que nunca había hecho, con cosas que nunca había manejado, pues realmente me costó. Me costó dos semanas poder entender el juego. Entonces, pues al final, ya cuando pude dar mi punto y me sentí más cómoda, pues ya era un poco tarde. Ya llegó el duelo de eliminación y pues me tocó ir a mí, yo la verdad yo acepté muy bien la derrota, porque yo quiero que mi equipo gane”.

Sobre Lupita, ella dijo que perder contigo fue difícil ¿Te hubiera gustado competir con alguien más y no con ella? “Sí claro, realmente yo desde el duelo, desde que yo sabía que me habían mandado directo al duelo de eliminación, yo dije voy a ganar. O sea, yo después de dar ese punto sentí una confianza increíble. Después de haber pasado por todas estas adversidades, que fue un tiempo largo y seguir, obviamente dar el primer punto es como decir Wow, nunca me rendí y hoy lo logré y te sientes como invencible”. “Yo decía claro que lo voy a ganar, nos vamos a quedar juntos y al final pues no se dio y tuve que ir contra Lupita y la verdad que fue algo muy difícil para mí, incluso psicológicamente, porque uno se prepara. Tú empiezas como a mentalizar y visualizar el juego y te visualizas ganando, pero yo me visualicé jugando contra alguien más. Y cuando me tocó competir con ella, pues yo sabía su historia, yo sabía por qué ella estaba ahí, por qué ella quería quedarse, por qué quería ganar y fue muy difícil saber que si yo ganaba iba a arrebatarle su sueño”. Archivado como: Natalia Palacios eliminada Exatlón

Natalia ¿Qué te impulsaba a seguir adelante, a no tirar la toalla, hay alguien fuera que es tu inspiración? “Sí, mi inspiración siempre ha sido mi mamá. Obviamente, todo lo que yo he logrado en mi vida, el ser un atleta es gracias a ella y durante toda mi vida, como que mi personalidad siempre es como que en un momento de frustración yo me rindo y lloro y ya no quiero hacer nada. Pero yo sabía que si mi mamá me veía en la tele sufriendo, ella se iba a preocupar por mí y no iba a haber manera de que hablara con ella”. “Yo les decía a mis compañeros ‘es que quiero dar mi punto para que estén para tener cámara y decirle a mi mamá que estoy bien, que no se preocupe por mí’. Y bueno, mucho, eso fue mi motivación. Y la competencia está bien, pero la gente no solo te quiere ver ganar. Tienes este canal tan grande para dar como mensajes o lecciones o mostrar algo que tú quieras mostrar. Y yo dije bueno, si yo no estoy dando puntos, ¿Qué es lo que puedo aportar?”. Archivado como: Natalia Palacios eliminada Exatlón

¿Crees que hay favoritismo por un equipo, cómo lo sentiste ahí? Pues la verdad, yo no siento que haya ningún favoritismo. Todos somos atletas, a lo mejor ellos son atletas profesionales, pero entre nosotros los contendientes decíamos son atletas profesionales de su deporte. Esto es Exatlón, nadie sabe cómo jugar este juego, estamos en igualdad de condiciones, Entonces yo nunca creí que hubiera un favoritismo, al final del día iba a ganar el que lo hiciera mejor. Y es la verdad, no importaba qué tiro pusieran o qué circuito fuera, iba a ganar el que tuviera más ganas de ganar y el que lo hiciera mejor. Y yo siempre he apoyado la verdad al equipo azul, porque creo que es gente que le ha costado mucho trabajo llegar ahí”. Archivado como: Natalia Palacios eliminada Exatlón

Habla sobre su equipo azul “Tal vez un atleta famoso, pues ya es un atleta, pero para nosotros que somos literalmente solo atletas en nuestro tiempo libre y que tenemos que trabajar y que tenemos que estar todo el día pues haciendo cosas para sobrevivir. Y el deporte es como tu escape, es como un lujo. Y el llegar ahí, pues obviamente es como tus Juegos Olímpicos, es como volví mi sueño realidad, estoy compitiendo contra ellos y me costó mucho más trabajo hacerlo”. “Entonces eso se nota mucho en la hora de los juegos. Los contendientes de verdad tienen un corazón enorme y unas ganas de ganar increíbles. Creo que los contendientes tienen como cómo esas ganas de querer vivir su sueño entonces. Pues si, yo soy muy fan del equipo azul y ahora que lo conozco desde adentro y sé cómo es esa esencia, pues mucho más”. Archivado como: Natalia Palacios eliminada Exatlón