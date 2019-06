Página

Tras ser detenida, la exconductora de Primer Impacto Natalia Cruz reapareció como si nada

La presentadora fue detenida el jueves pasada por supuesta violencia doméstica

Natalia Cruz decidió enviar un mensaje bíblico

La exconductora de Primer Impacto Natalia Cruz decidió enviar un mensaje tras su arresto.

A unas horas de que se diera a conocer que fue arrestada por la policía de Miami Dade por supuesta violencia doméstica, Natalia Cruz

A través de un pasaje bíblico, Natalia Cruz dijo: “Mientras viva, mientras Dios me dé aliento, mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua no hablará mentiras”, dijo.

Y agregó: “Jamás admitiré que ustedes tengan la razón, defenderé mi integridad hasta la muerte”.

Además dio a conocer algo que podría relacionarse con su arresto: “Insistiré en mi inocencia sin vacilar; mientras viva, mi conciencia estará tranquila”, y finalizó con Job 27:2-6.

Pero esa imagen no fue la única que compartió, también horas después de su arresto, Nataliza compartió una imagen con su familia.

“Agradecida en todo tiempo!”, escribió la exconductora de Primer Impacto junto a la foto, en la que se le ve muy sonriente en compañía de sus dos hijos y dos hijas.

Los seguidores de la presentadora colombiana no tardaron en aparecer y solo uno de sus excompañeros de Univisión, Orlando Segura, mostró su solidaridad con unos emoticones de oración.

De acuerdo con el reporte de la Policía, el esposo de Natalia Cruz dijo que ella había llegado a la casa tarde y en estado de ebriedad la noche del jueves, lo cual generó una discusión entre ambos.

El hijo mayor de Natalia Cruz intervino en la discusión de la pareja y fue cuando la presentadora agarró un cinturón para pegarle y luego le dio una cachetada y lo arañó, según la versión del esposo Jairo Cruz a la policía.