NASCAR, una experiencia única para toda la familia

Página

1 de 4

La Serie NASCAR ha demostrado ser una experiencia única para toda la familia, dentro y fuera de las pistas

Las convivencias de los fanáticos con los pilotos y sus escuderías son hoy uno de sus principales atractivos en las sedes donde se desarrollan las competencias

Ver a los fans y a las celebridades del espectáculo en torno a los eventos de NASCAR es ya un factor común que atrae cada vez más seguidores a la categoría

La Serie NASCAR ha demostrado ser una experiencia única para toda la familia, dentro y fuera de las pistas. Ver a los fans y a las celebridades del espectáculo en torno a los eventos de NASCAR es ya un factor común que atrae cada vez más seguidores a la categoría que entra en su fase final de la temporada.

Y a propósito de los playoffs de la serie Monster de NASCAR, evento que puedes disfrutar en las transmisiones de NBC y NBC Sports, no lo dice Mundo Hispánico, lo dice Jaime Camil: “Soy amigo de NASCAR. Narro muchas historias que hacen, me gusta mucho colaborar con ellos; me encanta cómo son inclusivos con los fans. Mira: aquí estamos en un evento todos, tomándonos fotos, apoyando a Daniel y los fans tienen acceso a todo, a los coches, a los pits y eso me encanta de NASCAR, porque en Fórmula 1 -ironizó-si no eres realeza no puedes entrar a los pits”.

Jaime Camil, cuya plática con Mundo Hispánico sobre sus proyectos y Nascar ya hemos reseñado -pero cuyas palabras es oportuno recordar hoy cuando han comenzado los playoffs de la serie Monster de Nascar- sabe, como la generalidad de los fans de la categoría, que Nascar tiene muchos significados más allá de los autos más veloces de la Tierra corriendo por una victoria, el olor a llantas quemadas o la adrenalina que despierta el rugir de los motores.

Un día en las carreras de Nascar es uno donde la velocidad despliega muchas facetas sorprendentes, tanto en las tribunas como en los foros alternativos donde se organiza un entretenimiento multitudinario y familiar.

Es común ver en sus jornadas a celebridades como Jaime Camil interactuando con los fans, tomándose selfies con quienes se lo soliciten.

La accesibilidad a las carreras como a todos los detalles que distinguen el espectáculo -los pits, los pilotos, los equipos de las carrocerías- convierten a Nascar en un deporte motor multitudinario, festivo, popular y propio de la algarabía distintiva del público hispano.

Ante las cámaras de Mundo Hispánico, un aficionado define: “NASCAR es una experiencia increíble que recomendamos por mucho”, y exhorta: “¡Vengan, disfruten, pásenla chido, pásenla cool!”.

Y vaya que este fan sabe de lo que habla: NASCAR es un espectáculo completo que ofrece un abanico de posibilidades a la emisión y diversión de toda la familia durante todo un fin de semana de encanto y esparcimiento: presentación de carros modulares, ring de luchas, mariachis, bailables, música… En fin, todo aquello que puede fascinar a grandes y pequeños congregado en un solo foro donde los veloces autos constituyen el eje de un entretenimiento que tiene muchas modalidades.