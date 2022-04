La agencia de emergencias del condado Claiborne colocó un mensaje en Facebook en el que confirmó los reportes y apuntó que la Estación Nuclear Grand Gulf no estuvo involucrada: “Ciudadanos del condado Claiborne, los funcionarios locales están al tanto del ruido fuerte escuchado en todo el condado ”, dijo el mensaje.

La bola de fuego fue 10 veces más brillante que una luna llena, dijo la NASA

“La Estación Nuclear Grand Gulf Nuclear no estuvo involucrada en este acontecimiento y el sitio es seguro … no hay amenaza para el condado y no es necesario tomar medidas”. La fragmentación de la bola de fuego generó suficiente energía para generar perturbaciones que se sintieron en tierra, con estruendos y vibraciones percibidos por las personas en el área, dijo la NASA.

En su pico, la bola de fuego fue 10 veces más brillante que una luna llena, dijo la NASA. “Lo que me pareció inusual fue que tuviéramos tan pocos testigos que lo avistaran, teniendo en cuenta que el cielo estaba tan claro”, dijo Cooke. “Son más los que lo escucharon que los que lo vieron”.