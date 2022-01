La NASA, informó que los tres objetos externos viajarán a una velocidad de hasta 9000 millas por hora (14 400 kph), aunque se espera que no logren acercarse a la tierra y se mantengan en una distancia prudente, informó The Sun. Hasta el momento, los expertos mencionaron que seguirán monitoreando el viaje de los asteroides.

Si no se mantiene la vigilancia, podrían informar demasiado tarde la llegada de dicho objeto. Se considera, que un pequeño cambio en sus trayectorias podría significar un desastre para la Tierra . Es por ello, que los científicos mantienen en constante vigilancia e informando cada cambio que existe, aunque, por el momento no hay riesgo. Archivado como: NASA advierte asteroides tierra

¿Se acerca el peligro?

Pero, la cercanía de esos objetos externo no ha causado mayor preocupación como el asteroide que se acerca la próxima semana. Los astrónomos están más preocupados por un asteroide de más del doble del tamaño del Empire State Building, señaló The Sun. Por el momento, la información que dieron los expertos mencionan que no hay peligro, si el asteroide no cambia su ruta.

La NASA, considera que su aproximación será el 18 de enero. Hasta el momento, se conoce que el asteroide lo han identificado como el asteroide 7482 (1994 PC1), además de que mide alrededor de 3551 pies de ancho; por ello, consideran que su tamaño puede considerarse con el del Empire State y que podría, significar una preocupación.