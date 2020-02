La cadena de televisión tendrá fuertes cambios por su venta

Univision tendrá que pagar las demandas y tratos sucios que hicieron tiempo atrás

El conductor argentino Javier Ceriani adelantó esta información en su programa

Luego de que se anunciara la venta de la cadena de televisión Univision, han surgido muchos rumores al respecto de qué es lo que pasara en un futuro.

El conductor argentino Javier Ceriani, en su programa “Chisme no like”, comentó al respecto:

“Quiero decirles a los nuevos dueños de Univision, que no se olviden que cuando compraron el paquete, cuando agarraron el muerto, que es una deuda enorme que agarraron, no se olviden que dentro ahí escondido, está la demanda de Chisme no like, de las chicas acosadas por (Enrique) Albis (productor de “El gordo y la flaca”), que son una deuda millonaria que van a tener que resolver”.

Javier Ceriani prosiguió: “La nueva administración quiere gente nueva, corre peligro. Primeramente, si la nueva administración de Univision no es demócrata, porque antes, ¿qué pasaba? Jorge Ramos se puso activista porque su hija trabaja con los Clinton, pero el dueño de Univision anterior, era el que más plata le ponía a los Clinton, por eso atacaban tanto al partido republicano”.

Entonces, continúa Javier Ceriani: “Ojo porque puede cambiar la editorial de Univision y ahora puede cambiar todo: el departamento de Noticias, los sueldos altos, van a echar gente que no está capacitada”.

Por su parte, su compañera, Elisa Beristain, tomó la palabra para comentar que los que se salieron fueron los financieros, “los que ponían la lana”, y que Televisa sigue ahí:

“Les deseamos muchísima suerte y lo que nosotros iniciamos del caso de este productor, Enrique Albis, que nada más aquí con nosotros, lo denunciaron 13 chicas, de las cuales nueve se atrevieron a hacer una demanda, las han tratado de comprar, las han tratado de callar, esperamos que esta nueva administración saque todo esto adelante y que nos contraten”.

Javier Ceriani bromeó diciendo con la posibilidad de que Univision los contrate a él y a Elisa Beristain “si lo que quieren es cambio, quieren gente nueva, gente fresca, ya quieren sacar a todos los viejos gerontes que había en Univision”.

Las reacciones a esta publicación no tardaron en llegar: “Me encantas!!!”, “La neta Ceriani ya supera Univision”, “Espero y el cambio sea positivo”, “Narcotelemundo”, “Narcounivision”, “Narcoseries”, “Prostitución”, “Bueno, yo tengo Direct TV y hace más de un mes que cambió el nombre de Univision a NESN +”.

Hubo quien se puso del lado de Univision: “No cualquiera trabaja para Univision, son personas con personalidad y con respeto”, mientras que otra usuaria confesó que “hace tiempo que no veo TV”.

Por su parte, una usuaria se dirigió al conductor argentino en particular y le hizo una recomendación: “Ese ha sido tu sueño siempre javierceriani? Trabajar para @univision. Así creo que nunca lo lograrás, ojalá y se te dé”.

Univision es una cadena de televisión estadounidense en español, propiedad de Univision Communications. El canal está dedicado principalmente a la población hispanohablante de Estados Unidos e incluye telenovelas y otras series dramáticas, deportes, comedias de situación, series de realidad y variedad, programación de noticias y largometrajes importados en español. Su principal competidor es Telemundo.