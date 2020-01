Página

A más de dos meses de la masacre de la familia LeBarón, un nuevo ataque de sicarios sacudió el estado de Chihuahua

Se habla que alrededor de 150 sicarios irrumpieron en un poblado para desatar el pánico

Los mensajes no tardaron en hacerse presentes y un amplio número de seguidores culpo a AMLO por lo sucedido con los sicarios

Luego de la terrible masacre a la familia LeBarón en el pasado mes de noviembre, un escalofriante ataque ocurrió en Chihuahua, donde alrededor de 150 sicarios desataron el pánico.

Parece que fue ayer cuando medios de todo el mundo anunciaban el terrible crimen de una familia mexico-americana de origen mormón en una zona de la Sierra Madre Occidental, en el estado de Sonora, pero extremadamente cerca de los límites con Chihuahua.

Y por si la oleada de terror y crímenes no fuera suficiente, hace unas horas la presentadora de noticias Lupita Juárez informó que un grupo criminal conformado por decenas de presuntos delincuentes y vehículos invadieron un municipio de Chihuahua.

La lamentable noticia se dio en su cuenta de Twitter, donde se pueden ver varios locales en llamas y algunas patrullas desalojadas en medio de lo que para los habitantes de Las Pomas fue una de las peores noches de su vida.

“Un grupo de cerca de 150 sicarios en 50 vehículos irrumpieron en el poblado de Las Pomas, en Madera, Chihuahua”, se pudo leer en un principio.

Posteriormente la conductora aseguró que los criminales hicieron algo muy parecido a lo ocurrido con la familia LeBarón.

Un grupo de cerca de 150 sicarios en 50 vehículos irrumpieron en el poblado de Las Pomas, en Madera, Chihuahua, donde quemaron al menos 22 casas y vehículos. Reportes locales informan sobre el secuestro de varios civiles; hasta el momento no hay denuncias por personas fallecidas pic.twitter.com/adl7gLIoXM — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) January 18, 2020

“Quemaron al menos 22 casas y vehículos. Reportes locales informan sobre el secuestro de varios civiles; hasta el momento no hay denuncias por personas fallecidas”, culminó el tweet de Juárez.

Posteriormente, agregó otra fotografía de día de la sierra en la que está el poblado y continuó: “Tras los hechos violentos ocurridos durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes en Las Pomas, autoridades desplegaron más de 100 elementos estatales y federales en operativo aire-tierra, coordinación con Sedena, agentes de la Comisión de Segudidad”.

Tras los hechos violentos ocurridos durante la noche del jueves y madrugada de este viernes en Las Pomas, autoridades desplegaron más de 100 elementos estatales y federales en operativo aire-tierra, coordinación con Sedena, agentes de la Comisión Estatal de Seguridad y la #AIC. pic.twitter.com/HHabfqq8Z3 — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) January 18, 2020

Ante esto y lo ocurrido en el pasado con los LeBarón, un usuario no tardó en dar su punto de vista: “¿Y no son terroristas? Será necesaria la ayuda del Ejercito mexicano contra estas lacras”.

Y otros señalaron a AMLO: “Pero vamos bien con la estrategia abrazos no balazos y con los regaños de sus mamacitas”, “Díganles que no y cuéntenlo a quien más confianza le tengan”, “Mientras no le den rienda suelta a las fuerzas armadas y federales, no va a parar esto”, “No funcionaron los abrazos”, “AMLO prefiere hacer una rifa de un avión en lugar de atender lo prioritario: crimen organizado”, “Lamentable pero aún no se dan cuenta que con besos, abrazos y acusarlos con su mamá no sirve, pero qué tal su rifa?”, fueron los mensajes.

¿Cuál es tu postura ante el terrible acontecimiento que azotó a Chihuahua a escasos meses de la masacre a la familia LeBarón?

Pero el tema de los LeBarón tiene ‘mucha tijera de dónde cortar’.

A princpios de este 2020 se reveló que el Gobierno de Estados Unidos detuvo en su territorio a dos personas mexicanas involucradas en la masacre de miembros y parientes de la familia LeBarón, ocurrida el 4 de noviembre pasado en Bavispe, Sonora.