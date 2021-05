Para mala fortuna de sus detractores, Andrea Meza no dejó especulaciones y aseguró que dichas fotografías eran de una sesión de hace meses cuando era embajadora de turismo de su estado de Chihuahua por lo que ni está casada, ni tiene compromiso con nadie, aunque después ella misma admitió que estaba saliendo con un joven.

El inesperado corrido de la Miss Universo dará de qué hablar

“¿Cuánto pagó el ‘Chapo’ Guzmán?”, “Algún capo la patrocinó, soy dominicana, pero esa corona era de Perú, cuando viene a ver fue Aurelio Casillas que la patrocinó”, fueron comentarios que inmediatamente después de saberse el triunfo de Miss México, aparecieron al terminar el certamen de Miss Universo.

Recientemente en una entrevista, Andrea Meza aseguró que sí estaba enterada de todo lo que la gente que no era de México decía de ella, al entender que estaban molestos porque sus compatriotas no ganaron el certamen, sin embargo, muy inteligente aseguró que no les tomaba importancia.