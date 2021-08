“Te haré que te comas tus palabras”, le dicen a Azucena Uresti

El video está “firmado” por Rubén Oseguera Cervantes y acusa que a Juan Farías Álvarez, alias El Abuelo Farías, y a Hipólito Mora de no ser autodefensas, sino extorsionadores y delincuentes. En el video, se amenaza a la conductora mexicana Azucena Uresti directamente.

“Azucena Uresti, donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes, yo no soy cobracuotas ni extorsiono”, se puede escuchar en este video.