El presunto ‘Comandante Negro 35’, sería integrante del Cártel liderado por ‘El Huevo’ y amenazante dijo que la frontera se vería envuelta en una masacre en caso de que las autoridades no soltaran a Juan Gerardo Treviño Chávez, quien ya habría sido llevado a EEUU para rendir cuentas por sus actos delictivos.

“Mensaje del supuesto comandante negro 35 del #CDN/Z pidiendo no se lleven a su jefe, dice que va a arder Nuevo Laredo”, es la descripción del mensaje en el video con la foto de ‘El Huevo’, líder del Cártel del Noreste y el audio de fondo donde el presunto narcotraficante tiene una llamada telefónica amenazando.

‘La frontera va a arder’, es la amenaza lanzada tras la captura del líder del Cártel del Noreste

Las palabras del supuesto comandante del Cártel del Noreste son claras en el audio: “Va a arder, Si no llegamos a un acuerdo, todo va a valer, Ustedes vienen de Reynosa. Mientras yo los voy a cazar a ustedes, uno por uno. Vamos a llegar a un acuerdo, no sabes la que te espera, no sabes la que estamos armando”, dice el capo.

En la conversación que se difundió en la cuenta de Twitter ‘Espartano M23’, se escucha una charla entre el supuesto narco, otro hombre, una mujer y el llanto de un bebé de fondo. Y es que los últimos días han estado muy fuertes en cuanto a la violencia que aqueja a Tamaulipas, en la zona de la frontera con balaceras, incendios, bloqueos y demás.