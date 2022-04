Naomi Judd, estrella de country, muere a los 76 años

Pero, ¿cuál fue la causa de la muerte de la artista?

“Hemos perdido a nuestra hermosa madre a causa de una enfermedad mental”, expresó su hija, Ashely Judd ¿De qué murió? Naomi Judd, del dúo ganador de Grammy The Judds y madre de Wynonna y Ashley Judd, falleció. Tenía 76 años. Sus hijas anunciaron el sábado la muerte de la cantante nacida en Kentucky en un comunicado proporcionado a The Associated Press. “Hoy vivimos una tragedia como hermanas. Hemos perdido a nuestra hermosa madre a causa de una enfermedad mental”, se lee en el comunicado. “Estamos destrozadas. Navegamos por un profundo dolor y sabemos que, al igual que nosotras la queríamos, ella era querida por su público. Estamos en terreno desconocido”. No se darán más detalles sobre la muerte de Naomi Judd En un comunicado firmado en nombre de su marido y también cantante Larry Strickland, se indicó que Naomi Judd murió cerca de Nashville, Tennessee. Además, indicó que no se darán más detalles sobre la muerte de la leyenda de la música country y pidió privacidad en el duelo de la familia. The Judds iban a entrar al Salón de la Fama de la Música Country el domingo y acababan de anunciar una gira que comenzaría en otoño, la que sería su primera gira juntos en más de una década. También, hicieron un regreso a las ceremonias de premios cuando se presentaron en los CMT Music Awards este mes.

“¡Esto es una noticia desgarradora! “Es un honor haber sido testigo de ‘Love can build a bridge hace tan solo unas semanas”, tuiteó la cantante de country Maren Morris. “¡Esto es una noticia desgarradora! Naomi Judd era una de las personas más dulces que he conocido”, publicó el cantante Travis Tritt en Twitter, y señaló que había trabajado con Judd varias veces tanto en la televisión como en sus actuaciones. Las cantantes, madre e hija, consiguieron 14 canciones número 1 a lo largo de una carrera que duró casi tres décadas. Después de llegar a la cima de la música country, se retiraron en 1991 luego que los médicos diagnosticaran a Naomi Judd una hepatitis. Wynonna continuó su carrera como solista (Con información de AP).

La tragedia persiguió a Naomi Judd El segundo matrimonio de Naomi Judd fue el 6 de mayo de 1989 con Larry Strickland del Palmetto State Quartet. Después de su última gira, la leyenda de la música country desarrolló depresión, ansiedad, ataques de pánico, edema, calvicie, temblores y pensamientos suicidas. En 2017, Naomi habló sobre su batalla contra la enfermedad mental y cómo su depresión a menudo la hacía sentir “inmovilizada”: “No me levanté del sofá durante dos años”, reveló al programa Today de NBC. “Estaba tan deprimida que no podía moverme… Es difícil de describir. Te sumerges en este profundo y oscuro agujero de depresión y no piensas que haya un minuto más”.

Naomi Judd había escrito sobre su enfermedad mental en uno de sus libros En su libro más reciente, el cual salió a la venta en 2016, “River of Time: My descent into depression and how I emerged with hope”, Naomi Judd había escrito sobre su enfermedad mental: “Tenía muchas razones para saltar de la cama todas las mañanas. Nunca esperé que solo meses después de la gira Encore (en 2010) terminaría, sentiría que tenía todas las razones para saltar de un puente y poner fin a mi torturada existencia”. “Aprendí por las malas que los problemas de salud mental cubren una amplia gama de trastornos y pueden ser difíciles de diagnosticar. No sabía que tenía un trastorno de estrés postraumático por situaciones patológicas y problemas transmitidos de generación en generación junto con los eventos traumáticos de mi propia vida”.