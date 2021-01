Nancy Pelosi es reelegida como presidenta de la Cámara

La demócrata tiene granes desafíos en este nuevo año

Pelosi aseguró los votos suficientes para permanecer en el puesto

La demócrata por California, Nancy Pelosi, resultó este domingo reelegida como presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, informó la agencia de noticias The Associated Press, una noticia que seguramente no celebrará el presidente Donald Trump, ya que se trata de una de sus principales ‘enemigas’ políticas desde que comenzó su mandato.

Esto con el desafío de revivir la economía y aprobar medidas para hacer frente a la pandemia con una estrecha mayoría, que no se había visto en esa cámara en 20 años, según informó la agencia de noticias Efe.

Pelosi se aseguró suficientes votos para mantenerse en el puesto de presidenta de la Cámara de Representantes, para el que fue elegida en 2019 y que coloca a quien lo ocupa como tercero en la línea de sucesión presidencial, por detrás del vicepresidente.

Previamente, la presidenta de la Cámara de Representantes reveló sentirse honrada por ser una vez más nominada a este puesto vital para el gobierno de Estados Unidos.

La elección de la demócrata no es inesperada, pues ha liderado su partido en la Cámara desde 2003 y es la única mujer en ser presidenta, según The Associated Press.

Pelosi, que también ejerció este cargo entre 2007 y 2011, se mantuvo durante la votación sentada en su escaño en silencio, aunque asentía o sonreía cada vez que algún compañero de bancada votaba por ella a viva voz.

De acuerdo con The Associated Press, en esta ocasión la Cámara Baja tendrá la mayoría “más pequeña” de legisladores demócratas en dos décadas.

La reelección de Pelosi se da en medio de la incertidumbre sobre el proceso de confirmación de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.

Esto, ya que 11 senadores han anunciado que se opondrán al triunfo del demócrata. En respuesta, un grupo bipartidista emitió un comunicado pidiendo al Congreso que certifique la victoria