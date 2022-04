“Ya tendremos tiempo de contarte toda la historia”, dijo la Miss Paraguay sobre el origen de su relación con Marc Anthony, pero Rodner no se quiso quedar callado y reviró: “Yo sé que no puedes contar mucho pero veo que lo acompañas a sus conciertos lo más que puedes, pero cómo te ha cambiado a ti esta vida ahora que tienes pareja?”, preguntó a Nadia, quien confirmó las sospechas.

¿Está más que enamorada de Marc Anthony?

Sin guardarse lo que siente, Nadia Ferreira respondió: “Estoy feliz, es lo que te puedo decir, estoy disfrutando cada minuto, cada segundo a su lado y creo que eso es lo bueno, me siento feliz”, pero nadie esperaba que sus planes a futuro pudieran incluir el lanzarse como cantante.

La Miss Paraguay además de tenista, es modelo y activista, pero también disfruta el canto y ahora con su relación con Marc Anthony pudiera ¿aprovechar la oportunidad para lanzarse en este mundo? Nadia Ferreira respondió: “Podría ser, como te dije estoy como con tantas opciones, que todavía no me he sentado y he dicho ‘esto es lo que quiero hacer’ pero mientras tanto sigo trabajando como modelo haciendo campañas, comerciales y hay voy”, precisó.