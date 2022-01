“Hace 8 días llegaron mis 2 amores que faltaban para completar mi familia , se me adelantaron muchas semanas y gracias a Dios están sanos!! Con sus manitas de 1 cm al apretar mi dedito siento que son tan fuertes como un oso, e ir con ustedes a hacer de cangurito piel con piel me ha conectado hasta lo mas profundo de mi alma!!! Bienvenidos a la familia RovzAlvarez… Bienvenidos al amor más grande que hay en la vida!”, escribió la actriz en Instagram.

“2 años Kira, Qué rápido se pasa el tiempo mi bebé ya no es tan bebé ya es una niña y se me pasó en un abrir y cerrar de ojos! Han sido los 2 años mas llenos de amor, aprendizaje, retadores, con muchísimo trabajo personal de parte de Billy y mío para sacar nuestra mejor versión ¡Eres una gran maestra Kira y lo que mas le pido a la vida es que seas una niña feliz!”, redactó.

Según declaraciones de la propia Claudia: “¿Qué tal si voy al doctor y me dice que tengo enfisema, que tengo cáncer? Voy a estar llorando diciendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo dejé? ¿Por qué si estaba en mi?”, dijo la actriz mediante sus historias de Instagram.

La actriz mexicana estuvo siendo víctima del vicio del tabaco por bastante tiempo, y no estaba dentro de sus planes dejar de consumirlo, pues era costumbre cargar siempre su cajetilla a cualquier reunión. Según Univisión, la actriz cambió de decisión un día que se dijo a si misma: “¿Que estoy haciendo con mi vida”.

Claudia lleva más de 10 años sin tocar el cigarro, no cabe duda que fue una gran decisión la cual tomó, pues actualmente se encuentra saludable y criando a sus bebés quienes, acaban de nacer hace apenas unos días, a quienes, les quiere dar el mejor ejemplo de vida de calidad.

Le costó mucho dejar el vicio, pero Claudia es el ejemplo que se necesita para ver que si se puede si se tiene fuerza de voluntad. Mediante la charla con sus seguidores por medio de su cuenta oficial, ella comentó: “Me costó la vida. Me la pasé fatal. O sea ansiedad, todo. Todo lo viví horrible pero no volví a fumar”.

Claudia habló sobre las complicaciones en el embarazo

Claudia habló sobre el difícil proceso de embarazarse, además, declaró que para el hombre no es difícil y es muy tranquilo. Durante una charla con un especialista en fertilidad, la actriz habló sobre estos temas mediante su Instagram, según informa el portal Hola.

“Muy fácil, me sacan óvulos a los dos meses tengo ya los óvulos perfectos…’, yo pensé que iba a ser cuestión de tres, seis meses”, agregó Claudia. “De inyectarte muchas hormonas, tomar muchas medicinas, ser súper disciplinada con los horarios de medicinas, o sea, no se te puede ir la hora porque no funciona, tiene que ser todo perfecto, tienes que ser perfeccionista en este tratamiento”, comentó la actriz mexicana.