Apenas unas horas después de haber compartido una triste noticia, la modelo Melany Mille, novia del cantante Nacho Mendoza, subió una serie de imágenes en las que se puede ver el agradable momento que pasaron en pareja. La vida sigue y no dejaron que una inesperada muerte los afectara.

“Los que creemos en Dios tenemos la certeza que luego de este plano terrenal nuestro espíritu descansará en un lugar especial, hermoso, donde no existe el dolor ni el sufrimiento, con un aroma fresco y donde las sonrisas son eternas”, escribió Melany Mille, novia del cantante Nacho Mendoza.

El cantante y su novia están de luto por la muerte de la Señora Belquina

Para acompañar esta serie de imágenes, y en la parte final de este mensaje, la novia del cantante informó que la persona que murió es la Señora Belquina, quien se fue muy cerca de la despedida de su ‘viejita’, Josefina: “Espero que allá arriba se encuentren y tomen un rico café. Fue un gran placer y bendición conocerla. @cheonoriega te abrazamos en la distancia y a toda su familia”.

Las muestras de apoyo no tardaron en hacerse presentes: “Mi más sentido pésame a la familia de la Sra Josefina, Dios está con ella”, “Lo siento mucho, princesa, aunque no eran familia, entiendo que no es fácil despedir a un ser querido”, “El cielo está feliz y riendo con sus ocurrencias”, “Tuve la oportunidad de conocerla y su amor incondicional iba más allá, triste noticia, pero si existe el paraíso, ya ella se encuentra en él”.