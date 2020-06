Nacho Mendoza estalla ante críticas

La novia del cantante venezolano, Melany Mille, está embarazada

“Déjenme vivir en paz”, dijo el integrante del dúo Chino y Nacho

¡Explotó! El cantante venezolano Nacho Mendoza, integrante del dúo Chino y Nacho, estalla ante las críticas porque su novia, la modelo Melany Mille, está embarazada. Además, aprovecha para hablar de la situación actual de su país.

A través de sus redes sociales, Nacho Mendoza compartió un video en el que no se guardó nada, y el cual también está disponible en la cuenta oficial de Instagram del programa Suelta la sopa.

A punto de llegar a las 300 mil reproducciones, y con más de 15 mil likes, entre ellos de la conductora peruana Laura Bozzo, Nacho Mendoza se expresó de la siguiente manera:

“Esto se cuenta y no se cree. Bueno, sí se cree: Desde mi llegada a Venezuela, algunos políticos andan como locos y ansiosos, sabes, porque piensan que yo hago todas estas actividades para intentar serrucharles el puesto que ellos utilizan para serruchar los recursos del estado en vez de utilizarlos para mejorar la vida de los locales”.

El cantante venezolano aseguró que esto le da risa, pero también le preocupa: “Me da risa por el desespero que cargan tratando de descubrir mis planes detrás de todo esto, o sea, que aquí nadie hace nada por nadie sin un beneficio. Fijense el pensamiento de ellos, y aparte se ponen a gastar para generar matrices negativas de opinión en medios digitales con el fin de desprestigiar mis acciones a favor de la gente utilizando mi vida personal”.

Con una expresión de molestia, Nacho Mendoza asegura que esto es una “plata muy mal gastada”, ya que las páginas de la farándula están haciendo ese trabajo de manera excelente y por rating “y van súper bien”.

“Y el tema me preocupa porque por lo visto, de verdad, no hacen nada a favor de nadie a menos que estén en campaña o necesitan de los ciudadanos para un objetivo personal específico. De hecho, acostumbraron tanto a la gente a su modo de operar que las mismas personas que sacan algo positivo de lo que algunos consideran locuras mías y otros consideran aportes, las mismas personas me preguntan que por cual partido me voy a lanzar”.

El cantante venezolano Nacho Mendoza, integrante del dúo Chino y Nacho, continúa con su mensaje: “No puede existir otra realidad en el país que no sea una realidad política. Les voy a decir algo: Yo no he hablado con la primera persona en Venezuela que no parezca un erudito en materia política, que no parezca tener la solución a todos los problemas que el país enfrenta y sepa exactamente lo que hay que hacer para ver esto recuperarse”.

Nacho confiesa que cada vez está más convencido, que como todo el mundo sabe lo que hay qué hacer, que él solo debe seguir viviendo con su “pequeñita misión” de generar, aunque sea, una sonrisa diaria.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ