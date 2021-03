“Absolutamente sí es la misma libertad, es un respeto que agradezco de mis jefes en Telemundo NBC, es muy bonito, afortunadamente lo he tenido en las otras empresas y esta no es la excepción. En el asunto del lenguaje el humor, la ironía, el sarcasmo, sigue y vendrán más cosas que estamos preparando para el futuro de Hoy Día”.

Nacho Lozano Hoy Día. ¿Ya conocías a tus actuales compañeros?

“A Adamari no en persona, pero sí de lejos, me tocó verla y admirar su trayectoria como actriz en México, a la Chiqubaby sí, pero como fan de su programa de radio y al Chef Oropeza también, había estado trabajando en México en varios proyectos de ahí lo conocimos, a mis otras compañeras no, pero es un gusto conocerlas”.

¿Qué opinas sobre la Reforma Migratoria de Biden?

“Yo espero que esta administración haga la diferencia y responda a quienes depositaron su confianza en esta administración, lo que se dijo en las elecciones fue muy contundente, se mandaron muchos mensajes y se hicieron muchas exigencias, entre las comunidades los millones de votos que volvieron a Joe Biden presidente están las comunidades latinas empoderadas, la clase política que está gobernando es muy consiente de eso, saben que esta comunidad en 4 años se los puede cobrar”.

¿Qué opinas sobre el racismo hacia los hispanos, a estas alturas hay mucho qué hacer?

“Muchísimo qué hacer, creer que la Uión Americana amaneció distinta, que se acabó el odio de un minuto al otro es ridículo, eso no ha ocurrido, y eso tiene que pasar en algún momento, creo que hay una responsabilidad muy importante de los ciudadanos en los EE.UU. para transformar eso, tenemos que estar convencidos de que el odio no sirve para nada”.

¿Qué fue lo más grande que te enseñaron tus padres como profesionistas, ellos eran maestros de primaria?

“Lo más importante que me enseño mi mamá fue a leer a los 3 años, eso fue muy valioso para mí, mi papá me enseñó la disciplina, una disciplina nacida del amor, el ver a mi papá levantarse en las madrugadas a chiflar mientras se vestía, mientras nos levantaba para ir a la escuela, eso me ha acompañado todos los días”.

