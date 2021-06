UNA FELICIDAD COMPLETA

Actualmente la condición física de los niños es una incógnita, pero se sabe que se encuentran bajo observación médica porque nacieron prematuros, por lo que se espera que en los próximos días se conozca sobre ello.

En una entrevista previa, el papá no creía que su esposa pudiera estar embarazada de seis niños, como inicialmente se sabía: “Pero después de que me enteré de que estas cosas suceden, y vi los registros médicos de mi esposa, me emocioné. No puedo esperar a tenerlos en mis brazos.