Nace tormenta tropical Olaf frente a costas del estado mexicano de Jalisco

Y agregaron: “A la navegación marítima en las inmediaciones del sistema se le hace un llamado a extremar precauciones por vientos y oleaje frente a las costas de los estados mencionados”, agregó. Según el pronóstico, el ciclón se moverá en paralelo a las costas mexicanas como tormenta tropical durante varios días y sin llegar a tocar tierra, pero ocasionando lluvias. Hasta el momento en el océano Pacífico se han formado los ciclones Andrés, Blanca, Carlos, Dolores, Enrique, Felicia, Guillermo, Hilda, Ignacio, Jimena, Kevin, Linda, Marty, Nora y Olaf. Las torrenciales lluvias generadas por el huracán Grace provocaron la muerte de al menos once personas, ocho en el oriental estado de Veracruz y tres en el céntrico estado de Puebla, además de severas inundaciones y daños en Veracruz, estado que se asienta en el Golfo de México.

Saldo mortal en México: Nace tormenta tropical Olaf

Mientras que Nora dejó un menor muerto y al menos siete desaparecidos -seis de ellos pescadores-, y Dolores, que tocó tierra el pasado 19 de junio e impactó especialmente en los estados de Colima y Michoacán y dejó tres muertos por tormentas eléctricas. Por otra parte meteorólogos pronostican fuertes lluvias e inundaciones por culpa de Larry en los mismos lugares en donde azotó el huracán Ida hace apenas unos días. El huracán Larry continúan moviéndose rumbo a la costa este de Estados Unidos, a la que se acercará a finales de esta semana y donde se espera que genere olas “potencialmente mortales”. Este nuevo sistema ha puesto en alerta por lluvias e inundaciones a la misma franja del país por donde pasó el mortal huracán Ida.

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó el condado de Somerset, como parte de una parada que hará no solo en Nueva Jersey, sino también en Nueva York, con el objetivo de inspeccionar en los daños que ocasionó Ida al noreste del país. “Lo estamos viviendo ahora. No tenemos más tiempo”, dijo Biden sobre el cambio climático. “Cada parte del país está siendo golpeada por un clima extremo. No podemos revertirlo mucho, pero podemos evitar que empeore”.