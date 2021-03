Tras meses de rumores y espera, nace el hijo de Lady Frijoles, así lo confirman las primeras fotos del bebé que aparecen en redes sociales

En Instagram publicaron un par de tiernas imágenes de un bebé durmiendo, lo que nos anuncia que el hijo de Lady Frijoles ya nació

A pesar de que la madre no da detalles del alumbramiento, las fotos dejan ver que se trata de un varón que luce sano y fuerte

Tras meses de rumores y espera, nace el hijo de Lady Frijoles, así lo confirman las primeras fotos del bebé que aparecen en redes sociales.

Hace apenas unas semanas, Mirian Zelaya, como realmente se llama Lady Frijoles, sorprendió a sus seguidores con una imagen de su barriga, lo que demostraba un avanzado embarazo. Corrió el rumor de que la hondureña había tenido ‘problemas’ con su pareja, pero pronto apareció junto a Víctor Rodríguez para confirmar que continuaban juntos.

Ahora, en la cuenta de Instagram @frijoleslady publicaron un par de tiernas imágenes de un bebé durmiendo, lo que nos anuncia que el hijo de Lady Frijoles ya nació.

A pesar de que la madre no ha dado detalles del alumbramiento, las fotos dejan ver que se trataría de su nuevo bebé, un varón que luce sano y fuerte. Ella no escribió nada junto a las imágenes, por lo que aun no se conoce su nombre.

Nace el hijo de Lady Frijoles: aparecen las primeras fotos del bebé

En las imágenes, el bebé lleva un gorrito azul claro y un enterizo blanco con detalles en azul marino.

El pequeño duerme placenteramente en medio de acolchadas mantas.

Sin dudas, estas conmovedores postales nos revelas que la mujer que se hizo famosa por rechazar un plato de frijoles en México mientras formaba parte de una caravana inmigrante que viajaba rumbo a Estados Unidos ha dado a luz.