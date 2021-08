La famosa ‘Nacasia’, la comediante mexicana Lorena de la Garza está devastada

Tras la cancelación del remake de Dr. Candido Pérez, la actriz toma drástica decisión

Se encuentra atravesando por difícil situación económica La crisis por la pandemia de COVID, detuvo proyectos de televisión, teatro y música y los artistas están pasando una situación complicada económica, tan es así que deben tomar decisiones drásticas para sobrevivir y ahora le tocó a la comediante mexicana conocida como ‘Nacasia’, Lorena de la Garza. Apenas había iniciado muy ilusionada su proyecto de televisión, el Dr Cándido Pérez, remake del famoso programa de televisión que catapultó a la fama a Jorge Ortiz de Pinedo en los años 90 y ahora, se informa que el proyecto de Televisa tuvo terribles niveles de audiencia y fue cancelado apenas con dos emisiones al aire. Lorena de la Garza, la famosa ‘Nacasia’ está en crítica situación financiera Según información de ‘El Heraldo de México’ Juan José Origel, en su programa ‘Con permiso’, comentó sobre la dura economía que tiene la actriz mexicana en estos momentos, quien hasta ha pensado en retirarse por completo del medio artístico ante la decepción que le causó la cancelación del show Dr. Cándido Pérez. ‘Nacasia’, compañera de Consuelo Duval ‘Nacaranda’, en la Hora Pico, tiene años que no figura en un programa de televisión exitoso dentro de Televisa y ante el inicio de Dr Cándido Perez semanas atrás, publicó emocionada: “Hoy esta hermosa familia inicia una nueva historia. Ponemos todo el amor con LA ÚNICA INTENCIÓN DE SACARTE MUCHAS SONRISAS Gracias @produccion_pop@jorgeortizdepinedoficial por este hermoso regalo. Gracias @candidopereztv por permitirnos formar parte de esta historia”, en una foto del elenco del show, sin imaginar que tal vez sería su último.

‘Nacasia’ en la pobreza por dura situación económica La producción de Televisa aparentemente fue cancelada debido al bajo rating que reportó en sus primeras emisiones, pues mágicamente desapareció del horario en el que estaba y aunque no se ha informado el destino de la misma, ante los escándalos recientes de Arath de la Torre, podría no continuar. Los problemas económicos inundan a Lorena de la Garza, ‘Nacasia’, y tuvo que poner en venta su casa, pues lamentablemente la pandemia por COVID, le ha pasado factura ante la falta de proyectos y oportunidades de trabajo, recordando que el entretenimiento ha sido el rubro más golpeado.

La aparente cancelación de su show, tendría devastada a Lorena de la Garza En el programa de ‘Con Permiso’, Juan José Origel fue enfático en decir que Lorena de la Garza está tan triste que hasta piensa en decir adiós definitivo a su faceta como actriz de televisión, pues no podría con la decepción de no encontrar trabajo o fracasar con su proyecto más reciente. “Parece ser que el programa del Dr. Cándido Pérez sale del aire, fíjate apenas tiene dos programas y ya va a salir ¿tu crees?, yo no sé lo que suceda, a lo mejor no ha tenido el éxito que esperaban, no te sé decir muy bien, pero lo que sí se me hace más triste es que mi querida Lorena de la Garza, con esto de la pandemia que hemos pasado, que no hemos trabajado, que la gente está tan necesitada de lana, pues nomás te digo que está tan triste que va a vender su casa”, dijo el periodista.

‘Nacasia’ venderá su casa y renunciaría a la televisión Ante el fracaso de su más reciente proyecto, Lorena de la Garza tomaría la decisión de retirarse: “…Está vendiendo su casa porque ya no tiene dinero, se va a retirar del mundo del espectáculo porque no… mira está vendiendo su casa y con el dinerito está buscando a qué lugar de provincia se va a vivir… Lorenita espérate tantito, a lo mejor puede salir algo bueno…”, aseguró Juan José Origel. El periodista mandó un sentido mensaje a los productores para que apoyen a la actriz de 46 años y le den trabajo: “Por favor señores productores, llamen a Lorena pa que no se nos vaya y es una muy talentosa, así que no se nos vaya, Lorenita espérate tantito”, finalizó Juan José Origel.

Piden que contraten a ‘Nacasia’ para que no se retire Ante las declaraciones del periodista sobre Lorena de la Garza, los comentarios de la gente manifestando su apoyo a la ‘Nacasia’ no se hicieron esperar: “Yo digo algo, a ningún ejecutivo de Televisa de esos que ganan miles y miles de pesos, ¿ Se le ocurrió pensar que Candido Perez sería un fracaso? Pero si era evidente, el elenco no era el óptimo empezando por Arath, peor actor no pudieron elegir”, “No es justo que por culpa de uno paguen todos, Lorena es super talentosa y está muy desaprovechada, denle una novela. Ánimo Lorena, no te rindas!!”. “Una pena que lo cancelen, más que nada por los actores como Lorena, Raquel o Marcia que han trabajado duro, les llega este papel y se tardaron más en que se los dieran y ya se los quitaron”, “Ánimo Lorena. Ya se abrirán otras puertas!”, “Tan mega talentosa Lorena, la neta”, expresaron. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO JUAN JOSÉ ORIGEL SOBRE LORENA DE LA GARZA

También Alisson Lozz la joven promesa de Televisa, habló de los salarios ¿No todo lo que brilla es oro? La ex actriz mexicana, Allisson Lozz revela una inesperada confesión respecto al mundo de la televisión y argumenta que durante su trabajo en las telenovelas carecía de dinero, ya que no les pagaban tanto como mucho se cree: “Se sorprenderán que muchos de mis compañeros actores y yo éramos muy, muy pobres económicamente”. El mundo de la televisión está plagado de dicha, glamour y ostentosidad, en donde mucho se ha creído que podría ser el trabajo ideal para varios debido al pago que los actores podrían llegar a tener gracias a múltiples producciones televisivas, sin embargo, todo esto puede resultar ser una mentira y todas aquellas ostentosidades pueden ser una simple farsa, al menos así lo dio a conocer una reconocida ex actriz de Televisa. Archivado como: Lorena de la Garza ‘Nacasia’ en la pobreza

Alisson Lozz revela una inesperada confesión sobre la televisión Allisson Lozz desde una edad muy temprana ya se estaba posicionando como una de las más jóvenes promesas que tenía Televisa, y es que gracias a sus diversas producciones infantiles y juveniles, la mujer de ya 28 años se estaba ganando al público gracias a su belleza, talento y simpatía. Sin embargo todo esto cambió cuando anunció su retiro de manera inesperada de los reflectores, siendo la telenovela En nombre del amor la última producción en la que participaría, dejando a todos sus seguidores y fanáticos sorprendidos por tan abrupta decisión, ya que para ellos, ella se encontraba en la cúspide de su carrera artística. Archivado como: Lorena de la Garza ‘Nacasia’ en la pobreza

“Era muy poco el dinero que nos daban”: Allisson Lozz revela inesperada confesión sobre la televisión Tras esto, fue el portal de noticias People en español en donde se daba a conocer una inesperada confesión de parte de Allisson Lozz, en donde desenmascaraba la verdadera cara que el mundo de la televisión tenía, argumentando que realmente toda esa riqueza que se dice tener de los artistas que trabajan en las telenovelas es falsa. De acuerdo con el portal, se afirma que la ex protagonista confesó que realmente sus compañeros no ganaban lo suficiente como muchos espectadores creían: “Se sorprenderán que muchos de mis compañeros actores y mi familia y yo éramos muy, muy pobres económicamente”, comenzó en sus declaraciones. Archivado como: Lorena de la Garza ‘Nacasia’ en la pobreza

“No ganabas nada”, Allisson Lozz revela una inesperada verdad sobre el mundo de la televisión Posteriormente a esto, la ex actriz mexicana, Allisson Lozz, no terminaría ahí, ya que después revelaría que ellos cuando pagaban renta ahí se les iba todo el dinero, a pesar de estar trabajando e incluso ser los protagonistas de las producciones televisivas, y que realmente toda la riqueza que se creía tener de ellos era completamente falsa: “Pagábamos renta, viles y la aparente vida lujosa que lleva un artista, hacía que el poco dinero que nos daban se fuera ahí”, confesó Alisson Lozz, quien actualmente se encuentra alejada del mundo artístico siendo madre y vendiendo productos de belleza de una marca reconocida de cosméticos. Archivado como: Lorena de la Garza ‘Nacasia’ en la pobreza