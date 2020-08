Aseguran que Myrka Dellanos renuncia y que se cancela Al Rojo Vivo

Dellanos no terminaría su contrato, que vence el 15 de agosto

El periodista Javier Ceriani reveló quién reemplazaría a María Celeste

Myrka Dellanos renuncia. Luego de que se le vio visiblemente afectada en el programa de este miércoles, al parecer Myrka Dellanos no aguantó más la noticia del despido de su amiga María Celeste y terminó renunciando al programa Al Rojo Vivo.

Esa ‘bomba’ la soltó el periodista de Chisme No Like Javier Ceriani, quien aseguró que además Telemundo terminará cancelando Al Rojo Vivo.

Según contó Ceriani a través de su cuenta de Instagram, “la conductora Myrka Dellanos en solidaridad con su amiga María Celeste renuncia a Telemundo e incluso no seguiría hasta el final de su contrato”.

Según algunos medios, Myrka Dellanos, quien había llegado en marzo pasado a Telemundo, primero al programa Un Nuevo Día y luego al programa Al Rojo Vivo, termina su contrato con la cadena el próximo 15 de agosto.

Pero según la información filtrada por Ceriani, Dellanos no estaría dispuesta a continuar hasta su fecha sin su querida amiga María Celeste.

Y las malas noticias para los seguidores de Al Rojo Vivo no terminan ahí, ya que el periodista de Chisme No Like ha asegurado que el programa será cancelado y aunque por lo pronto ya tendrían a una conductora como posible reemplazo de María Celeste, finalmente el programa saldrá del aire.

“Se Cancela Al Rojo Vivo, el contrato de Myrka Delllanos se vence el 15 de agosto y está negociando su renovación y se hará un nuevo show, ¡ya que el concepto de Al Rojo es de María Celeste!”, publicó.

Pero Ceriani también filtró quién podría ser el reemplazo de María Celeste.

Archivado como: Myrka Dellanos renuncia