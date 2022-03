Myrka Dellanos comparte su punto de vista sobre la situación actual de La Guzmán

“Yo no podría dejarle de hablar a mi hija”

Alejandra Guzmán retoma el rumbo de su vida “Ya no creo en el amor” Myrka Dellanos Alejandra Guzmán: No es ningún misterio que la periodista estadounidense Myrka Dellanos, es una de las más reconocidas en el público hispano, y es que desde que mostró su felicidad por aparecer nuevamente en la televisión después de haberse ausentado un tiempo, la cubana no ha parado de dar de que hablar, pero para bien… En el más reciente programa ‘La Mesa Caliente’, la conductora estaba en plática con su demás compañeras, cuando salió al tema la cantante mexicana Alejandra Guzmán, hija de Silvia Pinal. Guzmán ha estado involucrada en polémicas debido a que no es novedad el hecho de que no se lleve bien con su hija Frida Sofía con quien no mantiene buena comunicación, y esta fue la opinión que compartió Myrka al respecto. Myrka se expresa con respeto La conductora siempre ha sido muy coherente y respetuosa con sus palabras, pues su trabajo se basa en el respeto, brindar su opinión de la mejor forma. Este viernes el tema de plática fue la situación actual de Alejandra Guzmán, la cual dijo recientemente que se está volviendo a centrar en su vida pues de haber vivido una etapa muy dura a nivel personal. De acuerdo con People en Español, en ‘La Mesa Caliente’ se habló del tema complicado entre la relación que lleva la intérprete de “Hacer el amor con otro’ y su hija Frida Sofía, con quien no tiene una buena relación, y ambas lo han dejado bien en claro. Myrka Dellanos compartió su punto de vista y dijo que no podría llevar una mala relación con un hijo.

Myrka Dellanos Alejandra Guzmán: “Yo nunca voy a dejar de hablarle, diga lo que diga” La conductora de La Mesa Caliente, dijo que ella jamás podría permitirse llevar una mala relación con alguien de su propia sangre, además de que si su hija se pusiera en una posición donde no le permita hablar, ella rompería esa “barrera”, pues dice que el amor madre e hijo es incondicional. “Si un hijo se pelea contigo, yo derrumbo la barrera que tenga que derrumbar, jamás voy a permitir eso, le voy a aceptar lo que sea a mi hija, pero yo nunca voy a dejar de hablarle, diga lo que diga. Mi amor por ella es totalmente incondicional. No tiene nada que ver con lo que ella haga conmigo”, expresó la conductora cubana. “Me parece tan triste que continúen todavía distanciadas”, añadió para cerrar el asunto, finalizó.

Myrka Dellanos Alejandra Guzmán: ¿Adamari López vivió incómodo momento con Myrka? Hace una semana pasó una situación que muchos catalogaron como “incómoda”, pues en el programa “La Mesa Caliente”, la boricua Adamari López estuvo de visita, por lo que conversó con las conductoras de diversos temas, pero Myrka le preguntó acerca de su vida sentimental, mas concretamente su ex relación con el bailarín español, Toni Costa. El momento exacto fue compartido en una cuenta de Instagram en donde Myrka comienza diciendo: “Ada quería preguntarte, hablando de que obvio los dos son personas públicas, entonces las personas van comentando en la tele, o sea la niña va a ver algo, yo quería preguntarte específicamente sobre ahora la nueva pareja que tiene él”.

Adamari le respondió de forma inteligente ¿Qué sucedió después? La mirada de Adamari López cambio y se le vio un poco incomoda ante esta pregunta por lo que decidió contestar de una manera inteligente son revelar nada sobre el tema. “Nuestra hija debe estar viendo el programa y es todo lo que tengo que decir al respecto porque nadie sabe, nada más”. Luego las conductoras del show se percataron del error que cometieron al cuestionar de esa manera a la boricua y trataron de arreglar todo: “Alaïa te mandamos un beso, mira mamá que bella está, está hablando de esas cosas buenas que pasan entre ustedes”, dijo Verónica Bastos algo nerviosa y tratando de cambiar de tema.

Myrka Dellanos Alejandra Guzmán: Aprende a quererse En este momento de su vida, Alejandra Guzmán ha dejado de lado el amor de pareja para enfocarse en estar bien. Como parte de este proceso, recibe atención de un neuropsiquiatra. “El amor no lo tengo presente ahorita, no es mi prioridad y eso también viene en la etapa que estoy viviendo que es aprenderme a amarme a mí misma. Ya he tocado fondo en distintos rubros. Considero que el pedir ayuda es de grandes, el saber decir: ‘OK, necesito volver a ser yo’, sentir alegría por la vida”, afirmó en conferencia de prensa. En años pasados, la cantante ha enfrentado problemas de salud, conflictos familiares y decepciones amorosas. Estas situaciones, dijo, le han ayudado a conocerse como persona y encontrar las herramientas para salir adelante. “Todo lo que me ha pasado en la vida lo enfrento y aprendo más de mí y me ha servido recordar toda esa grandeza de vida que he tenido porque me ha llenado de música, de momentos, de oportunidades, de sabiduría. Según Agencia Reforma, esto fue con lo que finalizó: “Todos mis errores, al final, de ellos aprendo y por eso puedo escribir una canción sobre eso, en lugar de callarlo u ocultarlo, porque si no, sufres más”, sostuvo.

Myrka Dellanos Alejandra Guzmán: Está planeando escribir un libro La “Reina de Corazones” comentó que, tras pasar por una década de cirugías para recuperarse de una operación de aumento de glúteos que salió mal en 2009, ahora tiene planeado escribir un libro con el que pueda ayudar a la gente a evitar una situación similar. “Sí quisiera hacerlo porque no hay ningún libro que hable de eso y ahorita está volviendo a crecer ese engaño. Hay muchas cosas que, si yo puedo ayudar a alguien, lo haría. Por eso he estado hablando con doctores que me conocen, pero es un tema hablar de medicina también”, comentó. En cuanto a sus proyectos musicales, la intérprete de “Hey Güera” se presentará el sábado 30 de julio en la Arena Ciudad de México, donde hará un recorrido por sus éxitos. También tiene planeados conciertos en Estados Unidos junto a Paulina Rubio, con quien ofrecerá el show Perrísimas. Informó Agencia Reforma.

La Guzmán ya no cree en el amor Dedicada en cuerpo y alma a su trabajo, sobre todo ahora con su Tour Perrísimas, Alejandra Guzmán no tiene tiempo para el amor, es más ya ni cree en éste. Aunque la rockera dejó claro que no se puede quejar de lo bien que la ha pasado con sus relaciones pasadas, aseguró que por ahora no le interesa tener una pareja, esto durante una entrevista que concedió al programa Hoy, donde estuvo como invitada. “Realmente yo ya no creo en el amor”, declaró Alejandra luego de hablar de una de sus bodas pasadas. “Porque tengo un sentido opuesto, hay algo que yo siempre señalo y digo: ‘ese’. Y ‘ese’ es lo peor para mí, pero yo no entiendo por qué me fijo en esa persona”. En este momento, agregó la rockera, no hay un hombre en su vida. “Ya ahorita ya no tengo nada de pareja ni de nada. Igual sale adelante y me sorprende el amor”. Ale aclaró que lo que más le interesa, y en lo que ella está enfocada, es en ser feliz y estar en paz consigo misma. Con información de Agencia Reforma.