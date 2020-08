Myrka Dellanos es señalada como ‘la culpable’ del caos que tienen en este momento en Al Rojo Vivo

María Celeste Arrarás salió intempestivamente de Telemundo y no han encontrado a un reemplazo que guste

Rebeka Smyth no ha dado el ‘ancho’ como sustituta de la periodista

A una semana de que María Celeste Arrarás fuera despedida de Telemundo y saliera de su programa Al Rojo Vivo, ahora las versiones señalan a Myrka Dellanos como la culpable del caos que reina entre dicha producción de televisión, que no ha conseguido enganchar a la audiencia, según comentó el periodista argentino Javier Ceriani.

El conductor de ‘Chisme no like’ aseguró que la decisión de Myrka Dellanos de renunciar al programa de Al Rojo Vivo era algo que no se esperaban en Telemundo, cuyos ejecutivos esperaban que aceptara el jugoso contrato millonario que le habían ofrecido para quedarse con ese espacio, asegurando la preferencia de la gente, pero no fue así y decidió irse.

“La culpable de todo se llama Myrka Dellanos, porque ella le jugó en las fichas de ajedrez de Telemundo un jaque mate… La querían tener hasta noviembre a Myrka para después cambiar el formato y hacer un programa de entretenimiento y tener chismes y después entretenimiento. Myrka al decir que no, se desajusta todo, entonces no tienen a nadie para reemplazar a María Celeste, que fue algo personal y está muy triste…”, comenzó asegurando Javier Ceriani.

Sin embargo, también aseguró que la maldición de ‘Las Saras’ les cayó a todas las mujeres que apoyaron a la hija y la viuda de José José en el momento de su muerte con su comportamiento: “Todas las personas que apoyaron a las Saritas terminaron mal, Rashel (Díaz), hasta una productora de Suelta la Sopa está muy grave, María Celeste… se está hablando de eso en Miami…”, pero también habló de la conductora mexicana que suplió a María Celeste.

Rebeka Smyth hasta el momento no ha llenado los zapatos de María Celeste en Al Rojo Vivo y eso le costará caro: “Esta chica Rebeka Smyth no dio la talla y se agarraron la cabeza de que ‘es muy blandita parece momia’ y entonces ayer no arrancó ella, fue Jessica Carrillo, hasta que la otra le encuentre el rumbo, pero cuidado mi amor que no te usen porque hasta que busquen una solución”, comentó Javier Ceriani.

Y advirtió que hasta el momento los despidos en Telemundo han sido de puras mujeres mayores de 40 años, por lo que aparentemente un abogado entablaría una demanda por discriminación, problemas legales que se suman a la de La Veneno Sandoval y la de Aylín Mujica.

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DICEN EN CHISME NO LIKE