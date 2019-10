Página

El mundo de la música grupera sufre un nuevo ‘golpe’

Claudio Alcaraz y sus músicos tuvieron un aparatoso accidente en carretera

Según el cantante, varios integrantes tuvieron contusiones

Cantantes mexicanos sufren accidente. El mundo de la música regional mexicana siguió con tintes trágicos cuando el cantante Claudio Alcaraz informó que el camión en el que viajaban sus músicos sufrió un aparatoso accidente en la carretera que dejó a varios con contusiones.

Hace apenas unas horas se había informado que el cantante Julio César Nápoles había un choque automovilístico donde resultaron dos personas fallecidas, dándole un severo ‘golpe’ al género regional mexicano.

Y pareciera que este ambiente es el más azotado por los escándalos y accidentes, ya que en esta ocasión, el intérprete Claudio Alcaraz publicó varias fotos en su cuenta de Instagram donde reveló un percance que sufrió el camión en el que viajaban los integrantes de su banda.

En las imágenes se puede ver al autobús de Claudio Alcaraz chocado por un costado y otro camión de transporte con daños similares.

“Accidente muy fuerte. Nos golpeó un camión grande ahorita. Por fortuna, nadie está herido por sí con algunas contusiones”, dijo el intérprete en su famosa red social.

La publicación recaudó más de 6 mil ‘Me gusta’ y los mensajes de los fans no tardaron en hacerse esperar.

“Espero que solo sea el susto hermano, qué bueno que están bien y solo son golpes menores, cuídense mucho”, escribió un seguidor de Claudio Alcaraz.

“Qué bueno que todos estén bien”, dijo otro internauta.

“Qué bendición que están bien todos en lo que cabe amigo, un abrazo y saludos!!”, se sumó otro seguidor del cantante en los mensajes de apoyo.

“Dios mío! Amigo Claudio Alcaraz espero que todo bien! Una abrazo estoy al pendiente!”, “Gracias Dios no pasó a mayores, cuídense mucho y que Dios los cuide siempre en donde se encuentren todos”, “primero Dios esperemos que estén todos bien”, “Dios los cuide”, fueron otros mensajes que llegaron hasta la cuenta de Instagram del intérprete.

Según el portal ‘Bandamax’, Claudio Alcaraz les confirmó: “Los músicos se subieron al camión yo me fui en vuelo para la Ciudad de México para promocionar lo que estamos haciendo. Yo estaba ya en el avión y me marcaron los músicos, me mandaron imágenes y lo que me dolió más es que había gente lastimada, aunque me dijeron que no era tan grave

“Un camión de carga iba a mucha velocidad y nuestro camión iba reduciendo la velocidad porque se iba a orillar para cerrar una cajuela que se había abierto, y el conductor se distrajo y golpeó a nuestro camión y lo echó a unos 10 metros de la carretera”, finalizó Claudio Alcaraz.

Los músicos se dirigían a una presentación a Chihuahua cuando sucedió el percance.

Este lamentable hecho vino a sumar otro percance a el género regional mexicano.

Hace apenas unos días, una pareja falleció en el accidente en el que resultó gravemente lesionado el vocalista de “La banda que Hacía Falta”, Julio César Nápoles, al salir la madrugada de este domingo del estadio de beisbol de Mazatlán.

Los primeros peritajes del personal de Tránsito del puerto, establecen que el artista conducía en sentido contrario, en la zona conocida como el Bosque de la Ciudad y se impactó de frente, contra los ocupantes del Razer, los cuales salieron disparados a varios metros de distancia, informó El Universal.

Otros músicos también lamentaron la situación, uno de ellos fue Luis Angel “El Flaco”, exintegrante de Banda Los Recoditos: “Es triste ver estas imágenes ya que todos estamos expuestos a los accidentes, gracias a Dios todos los de la que iban en el autobús se encuentran bien, abrazo grande amigo @claudioalcaraz ánimo!”.