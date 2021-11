No se puede negar que la música puede mejorar tu día y puede cambiar tu estado de ánimo en un instante. Puede ser edificante, evocadora, irritante y calmante. Pero ¿sabías que escuchar música en el trabajo puede afectar tu productividad también? No sólo puede revitalizarte, se ha demostrado que es útil para ayudar a los pacientes de Alzheimer con la memoria y a que los niños aprendan matemáticas. Un estudio de 2007 de la Stanford University School of Medicine concluyó que “La música involucra las áreas del cerebro involucradas con prestar atención, hacer predicciones y actualizar eventos en la memoria”.

La música puede, potencialmente, mejorar tu rendimiento en el trabajo. Pero no todos los trabajos se desarrollan en el mismo entorno, no todos hacemos todo el trabajo de la misma manera y, sin duda, no a todos nos gusta la misma música. Así que ¿qué temas son los mejores para ti? Tanto si te gusta una explosión de melodías que todos puedan oír o prefieres escucharlas más bajo, solo para ti, con unos audífonos, no dejes de escuchar música en el trabajo. Aquí tienes 10 maneras en que la música puede afectar (y mejorar) cómo trabajas.