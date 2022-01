Pero antes que comiences a poner cualquier tipo, ten encuentra que hay música que va bien dependiendo del tipo de trabajo que estás intentando llevar a cabo. Por ejemplo, la clásica del periodo barroco se dice que hace maravillas a la actividad cerebral cuando estás estudiando o escribiendo. Pero no toda la clásica es creada de la misma forma, así que los cambios dramáticos y cambios complicados de fugas tal vez no sea tan conducentes como una pieza suave de piano. Así que si tienes que escoger a un compositor, diríamos Mozart; parece que hay evidencia que la de Mozart mejora el desempeño mental: es llamado “ El Efecto Mozart ”.

Armar un espacio armónico

Si no te agrada la clásica, el sonido discreto encontrado en la música ambiental tal vez funcione para ti en su lugar. ¿Cuál es el objeto de esta si no estás en el aeropuerto preguntas? Bueno, para fines creativos, es mejor que el vació y el silencio. De acuerdo a uno de sus pioneros, el músico Brian Eno: “La música ambiental debe ser capaz de dar cabida a muchos niveles de la atención al escuchar, sin forzar uno en particular; debe ser tan ignorable como interesante”.

De hecho, los investigadores han mostrado que un nivel moderado de ruido, como el que se encuentra en la ambiental, en verdad puede hacer que los jugos creativos fluyan. La música con especialmente bajos-bajos o especialmente altos-altos debe ser evitada. Ciertos tipos de melodías instrumentales de jazz también pueden hacer que tu cerebro trabaje.