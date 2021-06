Alaïa, hija de Adamari López y Toni Costa impactó con una foto

La pequeña practica muchos deportes y se puede ver en su figura

A temprana edad, ¿la hija de Adamari López es sometida a un régimen estricto? Los reflectores en Adamari López y su ex Toni Costa, están puestos desde que la pareja anunció una separación temporal, por lo que cada movimiento, video, historia y foto que comparten se da a varias interpretaciones en tanto no se sepa el por qué decidieron ‘darse un tiempo, sin embargo Alaïa, la hija de la boricua y el bailarín, apareció en una imagen que dejó asombrados a todos. Y es que mientras la pareja ya está supuestamente ‘trabajando’ en sus actividades diarias y en ‘recuperar’ el amor perdido para establecer una posibilidad de reconciliación, Adamari López y Toni Costa se dejan ver con su hija Alaïa a quien tratan de hacerle ‘el trago menos amargo’. Adamari López comparte momentos con su hija Alaïa Los comentarios de las personas que aman a la pareja, fueron encaminados en su preocupación por Alaïa y lo mal que le sentaría la separación, sin embargo, tanto Adamari López como Toni Costa han procurado que la pequeña de 6 años siga su vida ‘normal’, al menos en lo posible. Días después de anunciar su separación, Adamari López se fue a una boda y varios eventos con amigos a Utah, mostrando como Alaïa se divertía y pasaba tiempo sin su papá Toni Costa, con quien la niña constantemente comparte momentos de escuela y entrenamientos de distintos ejercicios.

¿Toni Costa le inculcó el amor por el deporte a su hija Alaïa? Mientras Adamari López trabaja arduamente, Toni Costa le ha tocado ir por Alaïa a la escuela desde que están separados, llevarla a sus clases de artes marciales, jugar con ella al golf e incluso entrenarla en diversas disciplinas pero ¿la pareja exageró con el amor al deporte por su hija? Alaïa tiene una cuenta de Instagram con casi 900 mil seguidores a sus seis años y ya es una de las niñas más adoradas por la gente que gusta de seguirla en sus actividades de la escuela y recreativas junto a sus famosos padres, sin embargo una reciente foto dejó con la boca abierta a todos.

¿Demasiados músculos? Alaïa sorprende con su cuerpo a sus 6 años En su más reciente imagen de Instagram, Alaïa aparece muy sonriente sosteniendo una muñeca, con su bolsita blanca con azul, vistiendo un conjunto de blusa verde con tonos azulados, faldita dorada y unos zapatos muy en tono del atuendo, peinada con una bello chongo, sin embargo sus brazos impactaron. Mientras Adamari López lucha constantemente por perder peso y enfocarse en su cuerpo para disminuir tallas y lograr su objetivo de bajar tallas, Alaïa le ‘robó’ toda la atención a sus 6 años, pues luce unos musculosos brazos y muy en forma, producto del amor que la niña tiene por los deportes.

“Te amo princesa de mami”, Adamari López le deja su reacción a la foto de los músculos de Alaïa Mientras Alaïa apretaba su brazo dejando ver los músculos que tiene por su actividad intensa física con clases de gimnasia, de artes marciales, de golf y ejercicios junto a su mamá, la boricua reaccionaba con un tierno mensaje entre los casi 1000 comentarios que le dejaron a la pequeña. “Te amo princesa de mami”, dejó escrito Adamari López en la fotografía de su hija, pero muchos no ‘aguantaron’ en comentar que no sólo era hija ‘de mami’, sino también de Toni Costa ¿al que ya no toma en cuenta?: “de mami y de papi un excelente ser humano”, “y de papá, el mejor se ve que la amaaa”, “de papá también…es el que puede de esta preciosura de niña”, “dale méritos a Tony que es un mega papá increíble como le dedica tiempo a Alaia ..así que de papá también”, comentaron…

¿Se desatará una ‘guerra’ entre Toni Costa y Adamari López por Alaïa? Tras el comentario de Adamari López en la fotografía donde sólo atribuyó a Alaïa como su hija, la gente comentó que espera que no se embarque en una ‘guerra’ contra Toni Costa por pasar el tiempo con la pequeña: “Eres una mujer inteligente y para que Alaia exista primero Dios y Tony y tu, así que no solo de mami, no manipules a ese ángel de Dios”, “no vayas actuar como las demás figuras públicas que dañan a sus hijos”. Otros le pidieron que necesita luchar por salvar su matrimonio: “Si la amaras lucharías para salvar tu matrimonio por ella! Cuando uno ama a los hijos lo da todo por ellos”, “Igualita a su papi”, “Por favor que nunca dañen su felicidad”, “Preciosa como su papá”, escribió la gente pero después aparecieron los comentarios por los brazos de Alaïa.

Los brazos de la hija de Adamari López y Toni Costa, impactaron Pero después de la polémica por el comentario de Adamari López, comenzaron a salir los mensajes relacionados al cuerpo musculoso de la pequeña Alaïa: “Wow que brazos tan formados. feliz día princesa”, “mal si son por ejercicio no? Lo he leído que no es oportuno a esta edad ..bueno cuestión de enfoque”, “lo mismo pensé… la gimnasia y la equitación es la clave para que los tenga así!!! Bravo”. Y continuaban impresionados: “La Niña hace ballet o gimnasia eso es totalmente normal”, “la gimnasia les resta crecimiento, e incrementa la masa muscular”, “es lo primero que vi sus brazos torneados!”, “Bella cada día se parece más a su papá”, “Tan bella como sus padres”, “Cada día se parece más a su mamá”.

Alaïa ayuda a entrenar a la ex de Toni Costa Enfocada en su cuerpo, la conductora de Hoy Día ‘utilizó’ a su hija Alaïa para irse a correr y entrenar y en un video demostró que le está costando trabajo pero recomienda hacerlo y servir de inspiración para otros: “”COMPAÑERA DE EJERCICIO #Alaïa y yo decidimos salir y motivarnos a hacer ejercicio y creo que encontré la entrenadora ideal. Definitivamente me motiva al 100%, los invito a tratar esta fórmula con sus hijos”, escribió en la descripción del video. “Hola, yo soy Adamari López y yo soy Alaïa del canal Alaïa y hoy vamos a hacer un entrenamiento Alaïa y yo y ustedes saben que estoy tratando de llevar una vida más saludable y Alaïa es una de mis motivaciones más grandes porque ella siempre quiere hacer más ejercicio, más actividades, estamos en fin de semana y me dice : ‘Mami vamos a entrenar o me puedes llevar a entrenar?’ y entonces decidimos que hoy vamos a salir a correr…”, comienza saludando la boricua con su hija.

La pequeña se fue a correr para dejar a su mamá ‘moldeada’ con su cuerpo “Vamos a salir a correr a la calle para mantenernos en esta actividad física, Alaïa me va a acompañar y así podemos hacer este ritmo de vida saludable, nos motivamos las dos y yo le enseño lo importante que es este tipo de ejercicios para mantenernos fuertes, activos…”, dijo Adamari López mientras su hija la escucha atentamente y Alaïa dice que primero quiere correr. “Sigo corriendo pero Alaïa me sirve de entrenadora y me está dando unos tips para que sepa como se corre”, dice Adamari López ya visiblemente cansada mientras su hija explica que debe abrir sus brazos para dar más movimiento y después estirar las piernas para ir más rápido, lo que demuestra que la pequeña fue muy bien entrenada por su papá Toni Costa.

La hija de Toni Costa ‘deja en ridículo’ a Adamari “Tienes que entrenar más”, fueron las palabras que Alaïa sin piedad le dio a Adamari López, al verla muy cansada: “Como yo empecé antes de que tú entrenaras, entonces yo sé cómo correr y hacer todo y tú tienes que entrenar más para hacer lo que yo hago y si quieres entrenar más, entrena conmigo”. “Igualita a su papá y con el aprendió todo esto, el pasaba mayor tiempo con ella y era muy feliz”, “Igualita a su Papá quien la entrenó en muchas cosas !!”, “Su papi la entrenó muy bien, cuídense mucho y disfruten”, “Dios la bendiga me encanta Alaïa con su inocencia”, “Los legguins de Alaia”, “Que bellas que más motivo que ese me anoto las acompaño”, “Dios te de las fuerzas y no te rindas”, “Adamaris sigue con esa fuerza de voluntad, nunca te rindas. Buen trabajo! Demuestra qué tú puedes!”, llovieron los comentarios. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ADAMARI LÓPEZ Y ALAÏA CORRIENDO