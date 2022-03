“Es demasiado terrible. Nunca dejará de serlo. Es un shock. Nos lo han arrebatado literalmente de nuestras vidas. Todavía no es real para nosotros. Así que habrá más que decir, pero no ahora. Papá era el mejor de todos. Lo amamos mucho”, culminó la publicación sin precisar la causa de muerte.

Johnny Brown también estuvo en muchas otras series populares como The Flip Wilson Show, The Jeffersons, Family Matters, Sister Sister, The Jamie Foxx Show, The Wayans Bros. y Martin. El difunto actor también tuvo un papel en la película The Out-of-Towners, donde interpretó a un camarero en un vagón de tren, detalló The Sun.

Era un ganador de Oscar

El portal de The Sun indicó que Tony Walton ganó un Oscar tras su gran trabajo en la película ‘All That Jazz’ dirigida por Bob Fosse en 1979. Cabe señalar que fue galardonado por premios Tony por ‘Pippin’ , ‘The House of Blue Leaves’ y una reposición de ‘Guys and Dolls’.

Pero logró más reconocimientos, pues también ganó un Emmy en el año 1985 por su trabajo en la película ‘Death of a Salesman’, protagonizada por el legendario actor Dustin Hoffman, según detalló The Sun. Los tributos hacía Tony no tardaron en llegar luego de que se difundiese la sensible noticia de su deceso.