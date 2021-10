Muñeca Anabelle muere motociclista: ¿QUÉ SUCEDIÓ EN EL MUSEO?

Spera, es ahora una investigadora paranormal, y para comprobar sus dichos, en cuanto tuvo oportunidad colgó un video del museo para calmar a los internautas de que la muñeca aún permanecía dentro del contenedor de vidrio. “Estoy aquí, en el museo, debido a los rumores de que Annabelle se ha escapado”, dijo Spera en el video que se hizo viral.

“Tengo que decirte algo. No sé si vas a querer escuchar esto o no, pero Annabelle no escapó… “No hizo un viaje. No voló en primera clase y no salió a visitar a su novio”, dijo, luego de los rumores y para apaciguar algunas inquietudes de la gente que ya sabían del poder paranormal que dicen que posee el juguete, uno de los más temidos tanto en la pantalla como en la vida real.