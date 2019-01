El piloto mexicano Daniel Suárez correrá con el numero 41 del equipo Stewart-Haas-Racing en la nueva temporada de la serie Monster Energy de NASCAR.

El anuncio se realizo luego de mas de dos meses de especulaciones e incertidumbre en torno al destino del piloto regiomontano quien había corrido con el equipo Joe Gibbs Racing por espacio de dos temporadas.

“Ha sido un momento muy emocionante para mí. También ha sido un poco difícil “, dijo Suárez sobre su estado de limbo en la temporada baja. “Mucha gente me hace esas preguntas y yo he estado tratando de evitar esas respuestas, pero estoy muy emocionada de que finalmente se corra la voz y voy a poder estar más relajado y más cómodo”. sin sentir que estoy escondiendo algo. reseno el portal oficial de NASCAR

“Todos hemos visto lo competitivo que es Stewart-Haas Racing: todos sus pilotos ganaron el año pasado y todos avanzaron hasta los playoffs”.

“Esta es la oportunidad que todos los pilotos quieren, y ahora la tengo. Quiero entregar resultados a este equipo, a nuestros socios en Haas Automation, Arris y Ford y, en última instancia, para mí. Tenemos todo lo que necesitamos para tener éxito” manifestó Suarez.

The day is finally here!! I’m so excited and grateful to drive to @StewartHaasRcng @FordPerformance No. 41 in 2019. Follow our journey all season on IG, YouTube, Twitter and Facebook 🤙🏼 #NASCAR #StewartHaasRacing #FordPerformance pic.twitter.com/KjFmW6rnq8 — Daniel Suárez (@Daniel_SuarezG) January 7, 2019

“Seguro que hay presión, pero eso me gusta”, dijo Suárez. “Ahi es donde vivo. Si no fuera bueno bajo presión, no me sentiría como un piloto de carreras. Me encanta y sé que voy a ir (con) si no es el mejor, uno de los mejores equipos en este momento y realmente estoy esperando ese desafío. Siento que el grupo 41 es extremadamente bueno. Billy y el resto de los muchachos, no han sido más que buenos para mí hasta ahora. Me han hecho sentir como en casa en estas semanas de trabajar juntos, así que tengo muchas ganas de trabajar con estos muchachos, aprender de ellos y poner el 41 Ford Mustang al frente ”.