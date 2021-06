“Después de un año tan retador como el que vivimos, este reconocimiento es un impulso para seguir trabajando por la comunidad y representando a nuestra gente latina”, expresó Caiazzo. En la pasado edición de Premios Emmy, correspondiente al año 2021, Caiazzo ganó su primer Emmy en la categoría Oustanding On – Camera Tlent – Reporter Investigative. Archivado como: MundoHispánico gana 8 estatuillas en Premios Emmy 2021.

Kamila Daza gana News Feature – Light Feature (Single Report)

En la categoría News Feature – Light Feature (Single Report) Kamila Daza se alzó con el Premio Emmy 2021 con el material presentado “Adrenalina pura a más de 14 mil pies de altura” el cual trabajó junto a Ángel Ortega. “Es para mi un inmenso honor contarles que anoche fui acreedora a de mi primer Emmy Awards”, expresó Daza.

“Gracias a la academia The EMMY Awards – Southeast por este reconocimiento. No ha sido una trayectoria fácil, desde niña mi sueño siempre fue ser periodista y hoy que recibo este reconocimiento me quedo simplemente sin palabras, porque los sueños se convirtieron en una realidad. Le doy infinitas gracias a mi equipo de MundoHispánico por la confianza y el excelente trabajo. Aprovecho para felicitarlos porque nos llevamos 8 premios”, agregó. Archivado como: MundoHispánico gana 8 estatuillas en Premios Emmy 2021.