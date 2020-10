MundoHispánico Awards premia estudiante hispana de Harvard

La ganadora narra que lo más difícil ha sido la parte financiera

“Mi sueño es eventualmente ser presidenta”, expresó la ganadora

MundoHispánico Awards premia estudiante hispana de Harvard por su mérito estudiantil.

La comunidad latina que reside en Atlanta, Georgia, no solo son personas que trabajan duro y luchan cada día para tener una mejor calidad de vida para su familia, sino que además, cuenta con grandes talentos como el arte, el deporte, el don de ayudar y servir a los demás y el de contar con destrezas en la formación profesional.

Nataly Morales, mexicana, es la ganadora de la categoría “Estudiante” de los MundoHispánico Awards, premiación a la excelencia de nuestra gente.

La historia de Nataly inició en el año 2001 cuando su madre tomó la decisión de cruzar la frontera con miras a ofrecerle un mejor porvenir a su hija. Más adelante, cuando tenía ocho años su estatus migratorio cambió y pasó de ser una inmigrante indocumentada a una inmigrante legal.

Actualmente, Nataly Morales cursa una maestría en Administración Universitaria y Políticas Educativas en la Universidad de Harvard, un logro que todavía le cuesta creer y a veces hasta piensa que puede estar soñando.

“Para ser honesta, aún no me lo creo. Todos los días me pongo a pensar en cómo una niña inmigrante que fue indocumentada hasta los once años que proviene de uno de los municipios más pobres de México, hija de padres inmigrantes ahora tiene la maravillosa oportunidad de estudiar en una de las universidades más prestigiosas del mundo”, dijo muy emocionada Nataly Morales.

Su “inspiración más grande” es su madre ya que, según cuenta Nataly, arriesgó su vida cruzando una frontera para ofrecerle un mejor futuro dentro de Estados Unidos.

“Ella me ha sacado adelante sola. A veces dura más de diez horas parada trabajando, cortando pollo y siempre desde niña me decía: “Mija estudia para que un día no tengas que trabajar como yo, para que tengas un mejor estilo de vida”.

Cuando Nataly recibió el correo donde un personal de la Universidad de Harvard le confirmaba su aceptación iba en un avión con destino a México y justo antes de que el avión emprendiera el vuelo, se animó a revisar su correo electrónico.

Archivado como: MundoHispánico Awards premia estudiante