Mundial de Beisbol U23 inicio este jueves en México

ESTA ES LA PRIMERA JORNADA DEL TORNEO

En la primera jornada del Mundial de Beisbol Sub23, del jueves 23 de septiembre se darán estos encuentros, todos con horario del Pacífico. En Ciudad Obregón (Estadio Yaquis) Alemania vs Taiwán 10:30 a.m. Cuba vs Dominicana 3:00 p.m. Holanda vs Venezuela 7:30 p.m.

En Hermosillo (Estadio Sonora) Panamá vs Colombia 10:30 a.m. Nicaragua vs Corea 3:00 p.m. México vs República Checa 7:30 p.m.